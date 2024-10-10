بالقوة الضاربة، تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا

منتخب مصر، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام موريتانيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا

وينوي حسام حسن قرر الدفع بالقوة الضاربة الهجومية لمنتخب مصر في مواجهة موريتانيا غدا الجمعة، وبات من المؤكد أن يبدأ الفراعنة بتشكيلة تضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي شرف

الوسط: حمدي فتحي - وأحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

عمر مرموش مهاجم منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء غد الجمعة 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.