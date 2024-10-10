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ثقافة وفنون

11 جائزة لطلاب معهد الفنون المسرحية بمهرجان ظفار الدولي بسلطنة عمان

مشاركة طلاب معهد
مشاركة طلاب معهد الفنون المسرحية بالمهرجان، فيتو

حصد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، 11 جائزة ضمن مشاركته فى مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان. 

 

عرض مع الشغل والجواز 

و فاز العرض المسرحى "مع الشغل والجواز" بجائزة أفضل عرض جماهيري، والتي تقدر قيمتها ب 50 ألف دولار.

مهرجان ظفار الدولي للمسرح 

يذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح قد أقيم فى الفترة فى الفترة من 2: 9 أكتوبر الجاري بسلطنة عمان تحت رعاية الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام.

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