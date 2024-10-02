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ثقافة وفنون

مهرجان المسرح العربي يعلن مواعيد عروض دورته الخامسة في الإسكندرية

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربى، جدول عروض الدورة الخامسة، حيث اختارت لجنة المشاهدة في وقت سابق  5 عروض فقط للمشاركة في دورة هذا العام، وضمت لجنة المشاهدة كلا من الدكتور أحمد عبد العزيز، الدكتور محمد الهجرسي والفنان إسلام عبد الشفيع.

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وجاء جدول العروض المشاركة كالتالي:

 يوم 20 أكتوبر عرض " بينو " علي المسرح الكبير في قصر ثقافة الأنفوشي في الساعة التاسعة مساء

 ويوم 22 أكتوبر عرض " +1 " علي المسرح الصغير في قصر ثقافة الأنفوشي في السابعة مساء

 وعرض " الشاهد " علي المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي في التاسعة مساء

 ويوم 24 أكتوبر عرض " مأساة الحلاج " علي المسرح الكبير في قصر ثقافة الأنفوشي في الساعة السابعة مساء

 ويوم 26 أكتوبر عرض " الالياذة " علي المسرح الكبير في قصر ثقافة الأنفوشي في الساعة السابعة مساءا.

وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديميةالفنون واشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل، وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض وحفل الافتتاح علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة. 

ويُكرم المهرجان هذا العام عددا من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.

ويذكر أن الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربي، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وشغل منصب رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية  2022 , 2023 , 2024، ومديرًا لمهرجان المسرح العربي الدورة الثالثة دورة الفنان محمد صبحي،ومديرًا لمهرجان الميكرو تياترو الإسباني الدورة الثالثة، ومديرًا لمهرجان المسرح العربي الدورة الرابعة دورة النجم ماجد الكدواني، ومديرًا للدورة الخامسة دورة النجم كريم عبد العزيز.

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المسرح العربي الفنان محمد عصمت الأنفوشي

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