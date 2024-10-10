تفاصيل صادمة في واقعة مقتل الطفلة سجدة بالسلام.. خادمة استدرجتها إلى مسن لاغتصابها.. والمتهمان تخلصا من الجثة في منزل مهجور

شهد حي السلام في القاهرة جريمة بشعة كان ضحيتها الطفلة سجدة (8 سنوات) التي تعرضت للخطف والاغتصاب والقتل على يد خادمة ومسن، وترصد فيتو تفاصيل هذه الجريمة في عدد من المشاهد.

المشهد الأول.. محضر بتغيب الطفلة والعثور عليها في جوال

تقدمت أسرة الطفلة سجدة ببلاغ لقسم السلام ثان، بغيابها منذ أن خرجت لشراء بعض المتطلبات ولم تعد، وبعد ساعات ورد بلاغ من أهالي منطقة النهضة بالعثور على جثة طفلة مقتولة داخل جوال في أحد المباني بمنطقة السلام في القاهرة وبعرضها علي أسرتها أكدوا أنها نجلتهم المتغيبة.

المشهد الثاني.. المتهمة تصطحب الطفلة بوقت متزامن مع غيابها

وفي غضون ساعات من جمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات بمحيط منزل الطفلة ومناقشة شهود العيان وأسرة الطفلة.

تمكنت قوات مباحث القاهرة من ضبط المتهمة وهي خادمة كانت تعمل لدى أسرة الطفلة، وفي وقت متزامن للجريمة شاهدت الأسرة الخادمة وهي تصطحب الطفلة وفور ضبطتها وتضييق الخناق اعترفت بارتكابها الواقعة وقالت:"علشان احرق قلب امها وانتقم منها" وتمت الجريمة بمشاركة رجل مسن كانت تعمل لديه الخادمة، وبسرعة البرق تم ضبطه وايد أقوال المتهمة.

المشهد الثالث.. استدراج الطفلة لمنزل المسن

وأكدت المتهمة الأولى أمام رجال المباحث أنها استدرجت الطفلة إلى منزل رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا، كانت تعمل سابقًا خادمة في منزله، وقد أبدى المسن إعجابه بالطفلة، الأمر الذي دفع المتهمة لاستدراجها إليه، ليعتدي عليها المسن جنسيًا، ثم عذبها حتى فارقت الحياة.

المشهد الرابع.. وضع الطفل في خزان مياه

وأضافت المتهمة أمام رجال المباحث أنها قامت، بالتعاون مع المسن، بالتخلص من جثة الطفلة بوضعها في خزان المياه الموجود أعلى سطح منزله

وبعد عدة ساعات أخرجاها ووضعاها داخل جوال وألقياها بمنزل مهجور بمحيط مسكن أسرتها.

وقام المتهمان بالاعتراف بارتكابهما جريمة قتل واغتصاب الطفلة سجدة وقاما بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسهما على ذمة التحقيقات.