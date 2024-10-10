الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

تفاصيل صادمة في واقعة مقتل الطفلة سجدة بالسلام.. خادمة استدرجتها إلى مسن لاغتصابها.. والمتهمان تخلصا من الجثة في منزل مهجور

حبس المتهمين بقتل
حبس المتهمين بقتل طفلة في السلام، فيتو

شهد حي السلام في القاهرة جريمة بشعة كان ضحيتها الطفلة سجدة (8 سنوات) التي تعرضت للخطف والاغتصاب والقتل على يد خادمة ومسن، وترصد فيتو تفاصيل هذه الجريمة في عدد من المشاهد. 

المشهد الأول.. محضر بتغيب الطفلة والعثور عليها في جوال

تقدمت أسرة الطفلة سجدة ببلاغ لقسم السلام ثان، بغيابها منذ أن خرجت لشراء بعض المتطلبات ولم تعد، وبعد ساعات ورد بلاغ من أهالي منطقة النهضة بالعثور على جثة طفلة  مقتولة داخل جوال في أحد المباني بمنطقة السلام في القاهرة وبعرضها علي أسرتها أكدوا أنها نجلتهم المتغيبة.

المشهد الثاني.. المتهمة تصطحب الطفلة بوقت متزامن مع غيابها

وفي غضون ساعات من جمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات بمحيط منزل الطفلة ومناقشة شهود العيان وأسرة الطفلة.

 تمكنت قوات مباحث القاهرة من ضبط المتهمة وهي خادمة كانت تعمل لدى أسرة الطفلة، وفي وقت متزامن للجريمة شاهدت الأسرة الخادمة وهي تصطحب الطفلة وفور ضبطتها وتضييق الخناق اعترفت بارتكابها الواقعة وقالت:"علشان احرق قلب امها وانتقم منها" وتمت الجريمة بمشاركة رجل مسن كانت تعمل لديه الخادمة، وبسرعة البرق تم ضبطه وايد أقوال المتهمة.

المشهد الثالث.. استدراج الطفلة لمنزل المسن

وأكدت المتهمة الأولى أمام رجال المباحث أنها استدرجت الطفلة إلى منزل رجل مسن يبلغ من العمر 60 عامًا، كانت تعمل سابقًا خادمة في منزله، وقد أبدى المسن إعجابه بالطفلة، الأمر الذي دفع المتهمة لاستدراجها إليه، ليعتدي عليها المسن جنسيًا، ثم عذبها حتى فارقت الحياة.

المشهد الرابع.. وضع الطفل في خزان مياه 

وأضافت المتهمة أمام رجال المباحث أنها قامت، بالتعاون مع المسن، بالتخلص من جثة الطفلة بوضعها في خزان المياه الموجود أعلى سطح منزله

 وبعد عدة ساعات أخرجاها ووضعاها داخل جوال وألقياها بمنزل مهجور بمحيط مسكن أسرتها.

وقام المتهمان بالاعتراف بارتكابهما جريمة قتل واغتصاب الطفلة سجدة وقاما بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسهما على ذمة التحقيقات.

القبض علي سيدة بتهمة قتل القطط والكلاب بدس السم لهم في الطعام

اندلاع حريق في مصنع للمسامير بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

واغتصاب قسم شرطة السلام تاني مقتل الطفلة سجدة أمن القاهرة

مواد متعلقة

القبض علي سيدة بتهمة قتل القطط والكلاب بدس السم لهم في الطعام

اندلاع حريق في مصنع للمسامير بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

بسبب صفعة قلم، شاب يضرم النار في نفسه بـ 15 مايو

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمنشأة القناطر

الفنان طارق ريحان يغادر قسم الزاوية الحمراء بعد قرار إخلاء سبيله

زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي هجرني بدون سبب وطلقني غيابيا وتهرب من نفقات أولاده

اليوم، أمن الزاوية يرحل الفنان طارق ريحان لنيابة وسط القاهرة للتحقيق معه

انتشال جثة شخص سقط أسفل عجلات القطار بنفق فكتوريا

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إيجابية عينة محمود بنتايك

هل ترتفع أسعار الوقود بعد تصريحات رئيس الوزراء بالعمل باقتصاد الحرب؟

بعد فوز ودي، بتروجت يسخر من أبناء ميت عقبة: أعدنا ترميم قلعة الزمالك الرياضية

في عيد ميلاده السبعين، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير

ستتحسن الأحوال في مصر، خبير يكشف طفرة اقتصادية قادمة مع استقرار أوضاع السودان

وسط قلق إثيوبيا، أديس أبابا تترقب نتائج زيارة الرئيس السيسي لإريتريا

بتروجت يفوز على الزمالك وديا

رئيس الوزراء: مصر قطعت شوطًا طويلًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية

منوعات

المزيد

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

حماية "VIP "، أمن المغنية تايلور سويفت يثير الجدل في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار البيض اليوم الخميس 10- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 10- 10-2024 في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

سعر الإسترليني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

الطيران المصري لم يشارك في حرب السودان.. رسائل مهمة من الخارجية لقائد ميليشيا الدعم السريع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم المطعم في المنام وعلاقته بالبعد عن ارتكاب الأخطاء والذنوب

ممكن حد يعمل لحد سحر بتعطيل الزواج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية