القبض على مسن وزوجته بتهمة خطف وقتل الطفلة سجدة في النهضة

ألقت قوات أمن قسم شرطة السلام ثان القبض على رجل مسن وزوجته، لاتهامهما بخطف وقتل الطفلة سجدة البالغة من العمر 8 أعوام، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة وجار إحالتهم للنيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم السلام ثان تلقت بلاغا من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثمان صغيرة مقتولة وبها آثار اغتصاب وتعذيب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل جثمان الصغيرة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وكشفت التحريات حول الواقعة، أن الجثمان يرجع إلى فتاة تدعى ساجدة وتبلغ من العمر 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها منذ مساء أمس، وتواصل الأجهزة الأمنية تفريغ الكاميرات وإجراء التحريات حول محل الواقعة لكشف ملابساتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.