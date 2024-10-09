الاستخبارات اللبنانية تعتقل جاسوسين يصوران مواقع لصالح الموساد، وكشف مفاجأة في التحقيقات

تمكن الجيش اللبناني، من اعتقال سوريين بتهمة التجسس على الدولة لصالح الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات حساسة من خلال تصوير أماكن نقاط عسكرية وتوثيق آثار الغارات.

الجيش اللبنانى يعتقل جاسوسين من الجالية السورية

وقال الجيش اللبناني في بيان له، مساء اليوم، إنه " نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريين (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافة إلى توثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها".

تجنيد جواسيس فى لبنان عبر مواقع التواصل الاجتماعى

وأوضح الجيش اللبناني، أن التحقيقات مع السوريين كشفت تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

واعتاد الجيش الإسرائيلى التحدث عن متعاونين فى جمع المعلومات عن الغارات الدقيقة التى يقوم بتفيذها، الأمر الذي يؤكد تجنيد الموساد لعناصر بشرية تسهل عليه رصد لأهداف البشرية أو المناطق التى يرغب فى قصفها ومتابعة جهود الانقاذ فيها.