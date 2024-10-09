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اقتصاد

داليا الباز قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

داليا الباز، فيتو
داليا الباز، فيتو

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتولى  داليا عبد الله محمد الباز العمل مستشارا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشئون البريدية لمدة عام، وتكليفها بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

من هي داليا الباز 

 داليا الباز هي قيادة تنفيذية مصرفية بارزة تمتلك خبرة تمتد لنحو 30 عاما فى إدارة المخاطر والعمليات، وتكنولوجيا المعلومات والحوكمة المؤسسية، والمصرفية للشركات.

وأظهرت داليا الباز خلال عملها كنائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى رؤية استراتيجية وكان لها سجل حافل فى تحويل العمليات وتحسين العمليات المصرفية من خلال نهج رقمي.

وخلال مسيرتها المهنية فى البنك الأهلى المصرى قادت  داليا الباز بنجاح تنفيذ نظام مصرفى جديد فى البنك ما عزز قدرات مختلف العمليات بالبنك، كما أنشأت وظائف إدارة مخاطر التشغيل واستمرارية الأعمال فى البنك الأهلى المصرى مما عزز إطار إدارة المخاطر بالبنك.

وشغلت داليا الباز عدة مناصب قبل توليها العمل كنائب رئيس البنك الأهلى المصرى فى سبتمبر 2017، حيث شغلت منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى 2017، كما شغلت منصب رئيس مجموعة إدارة مخاطر التشغيل بالبنك خلال الفترة من 2008 حتى 2015.


كذلك عملت كرئيس إدارة مخاطر التشغيل ووحدة الرقابة على المخاطر ببنك باركليز مصر خلال الفترة من 2004 حتى 2008، والمسؤول عن عملاء الشركات الكبرى خلال الفترة من 1995 حتى 2004.

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ونتيجة لمساهمتها فى القطاع المالى والمصرفى فقد تم تصنيفها فى المرتبة الثالثة عشرة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال فى عامى 2023 و2024 وفى المرتبة العشرين فى قائمة النساء الأكثر تأثيرا لعام 2018.

وداليا الباز حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال مع تخصص فرعى فى الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

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