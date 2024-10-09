أتليتكو مدريد يصدر بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة الريال

أصدر نادي أتلتيكو مدريد بيانًا رسميًا بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة ديربي مدريد أمام الريال في الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 1/1.

وشهدت المباراة، إلقاء مشجعي أتلتيكو مدريد، مقذوفات على تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، بعد احتفاله بتسجيل هدف تقدم النادي الملكي.

وأمر الحكم، لاعبي الفريقين، بالخروج من أرض الملعب في الدقيقة 68، والتوجه إلى غرف تبديل الملابس لمدة 10 دقائق، من أجل تهدئة الجماهير.

بيان أتلتيكو مدريد بشأن أحداث مباراة الريال

وجاء في بيان نادي أتليتكو مدريد: يجدد أتليتكو مدريد إدانته للأحداث التي وقعت خلال المباراة أمام ريال مدريد، يتبع نادينا سياسة عدم التسامح مطلقًا ضد العنف، ويتابع أي مظهر من هذا القبيل ويطبق العقوبات المنصوص عليها في لوائحنا الداخلية على المتورطين، تعاوننا مع السلطات دائم، وفي الحالة المعنية، عملنا مع الشرطة منذ لحظة وقوع الأحداث لتحديد المتورطين، وقد تم بالفعل طرد ثلاثة منهم بشكل دائم كشركاء في النادي، ويواصل قسمنا الأمني التعاون مع الشرطة في تحديد هوية بقية المتورطين في رمي الأشياء، والذين سيتم طردهم نهائيًا فور تحديد مكانهم.

وأضاف البيان: من ناحية أخرى، وبمجرد تحليل قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، والذي يقضي بالإغلاق الجزئي للطرف الجنوبي السفلي (القطاعات من 127 إلى 133) لملعبنا لمدة ثلاث مباريات، فإننا نعتبر العقوبة مما أضر بعدد كبير من الجماهير الذين لا علاقة لهم بما حدث والذين أظهروا سلوكًا مثاليًا.

وأتم نادي أتليتكو مدريد بيانه الرسمي: ونحن نعتقد أن السلوك غير المقبول من جانب القلة لا يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه العقوبة المفرطة تجاه أغلبية كبيرة لم ترتكب أي خطأ، الخاسر الأكبر من كل ما حدث هو أتليتكو مدريد وجماهيره والمسؤولون عن ذلك هم المتورطون في رمي الأشياء، وهم من يجب أن يعاقبوا وليس بقية الجماهير، التي أظهرت خيرها بشكل كبير، ولهذا السبب نرى أنه من المناسب استئناف هذه العقوبة أمام لجنة الاستئناف.

عقوبات منتظرة ضد أتلتيكو بسبب شغب الجماهير أمام الريال

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن أتلتيكو مدريد عوقب بغلق جزئي لمدرجات ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو طبقا للمادة 15 المتعلقة في قانون الانضباط "عندما يحدث خلال مباراة، إخلال بالنظام أو تهديد سلامة الحكام أو اللاعبين أو المدربين، أو تحدث أضرار مادية أو إصابات أو اجتياح للملعب أو عرض رموز أو ترديد هتافات مسيئة، أو يحدث اضطراب في سير المباراة، يتحمل النادي المنظم، المسئولية، ما لم يثبت التزامه بواجباته واتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة".

وجاءت الفقرة الثانية من المادة "لتحديد خطورة الأحداث، تؤخذ في الاعتبار، الظروف المحيطة، مثل حدوث إصابات أو عدمها؛ تقدير الخطر الواضح الذي كان يمكن أن ينشأ، إلا إذا تم تجنبه بفضل يقظة المنظم؛ تأثير الأحداث على سير المباراة؛ وجود أو عدم وجود سوابق؛ عدد الأشخاص المشاركين؛ وبشكل عام، جميع العوامل الأخرى التي قد تقدرها لجنة الانضباط بشكل عقلاني، بالإضافة إلى اعتبار عوامل مثل الموقف السلبي أو المهمل من النادي المنظم أو عدم سرعته في التعرف على المتسببين وتقديمهم للسلطات المختصة".