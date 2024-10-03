دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية

دوري أبطال أوروبا، اكتسح فريق بنفيكا البرتغالي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، برباعية نظيفة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

سيطر فريق أتلتيكو مدريد على مجريات الأمور منذ الدقائق الاولى، فيما اعتمد بنفيكا على الهجمات المرتدة مستغلًّا سرعات الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وفي الدقيقة 12، خطف بنفيكا هدف التقدم عن طريق كريم أكتورك أوجلو مستغلًّا تمريرة فريدريك أورسنيس.

بعدها حاول أتلتيكو مدريد العودة للمباراة إلا أن جميع محاولات الفريق الإسباني باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تسيد بنفيكا المباراة وأحرز ثلاثة أهداف عن طريق أنخيل دي ماريا من ركلة جزاء بالدقيقة 52، ثم ألكسندر باه بالدقيقة 75، ليختتم أوركون كوكو رباعية بنفيكا بهدف من ركلة جزاء بالدقيقة 86.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

خاض دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مباراة اليوم أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بتشكيل ضم كلا من: أوبلاك؛ فيتسل، لينو، خيمينيز، رينيلدو؛ دي بول، لورينتي، كوكي؛ جيريزمان، ألفاريز، كوريا.

تشكيل بنفيكا أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

فيما اعتمد برونو لاجي مدرب بنفيكا على تشكيل ضم كلا من: تروبين؛ باه، توماس أروجو، أوتاميندي، كاريراس؛ فلورنتينو، أورسنيس، كوكو؛ دي ماريا، أكتوركوجلو وبافليديس.

ودخل بنفيكا المباراة بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأولى خارج ملعبه على فريق سرفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 2-1، مما منحه أول 3 نقاط في النسخة الجديدة من البطولة، ليحقق انتصار اليوم الثاني على التوالي ويضع قدم نحو التأهل إلى دور الـ16.

أما أتلتيكو مدريد، فقد افتتح مشواره في البطولة بفوز صعب أيضًا بنفس النتيجة 2-1 على حساب فريق لايبزيج الألماني في ملعب "ميتروبوليتانو"، معقل الروخيبلانكوس، إلا أنه خسر مباراة بنفيكا ليكتفي بـ 3 نقاط بعد جولتين.