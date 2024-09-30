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رياضة

أتلتيكو يتوعد المتورطين في واقعة الشغب بديربي مدريد

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

ديربي مدريد، أعرب أتلتيكو مدريد عن رفضه لواقعة "إلقاء مقذوفات" على حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، أثناء مباراة الديربي في ملعب سيفيتاس متروبوليتان. 

 

وأعلن أتلتيكو مدريد أنه "يعمل مع الشرطة لتحديد موقع المتورطين، الذين تم العثور على أحدهم بالفعل"، لتطبيق اللائحة الداخلية للنادي المعتمدة "في الحالات الخطيرة للغاية".

 

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت بالتعادل (1-1)، أوضح النادي عبر موقعه الرسمي، "يريد أتلتيكو مدريد أن يؤكد رفضه لإلقاء المقذوفات الذي جاء من جزء من الطرف الجنوبي للمدرجات في الدقيقة 68 من المباراة أمام ريال مدريد".

وأضاف الأتلتي أن "النادي سيطبق اللائحة الداخلية المنصوص عليها في الحالات الخطيرة للغاية على الأشخاص المتورطين في هذه الواقعة".


كما أكد أتلتيكو أن "هذه المواقف لا مكان لها في كرة القدم وتشوه صورة الملعب الذي كان شاهدا على أجواء مذهلة بحضور أكثر من 70 ألف متفرج في مدرجاته، أظهر الغالبية العظمى منهم سلوكا مثاليا".

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