الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالصف (فيديو)

مخالفات البناء
مخالفات البناء

شهدت قرية الأقواز والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة حملات إزالة مكثفة شملت مخالفات البناء غير المتصالح عليها والتعديات على الأراضي الزراعية.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية ومكافحة التعديات عليها، وكذلك تطبيق القانون على المخالفين.

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إزالة عدد كبير من المباني المخالفة التي أقيمت بدون ترخيص

وأكدت مصادر مطلعة أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد كبير من المباني المخالفة التي أقيمت بدون ترخيص، وكذلك إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تم تقسيمها بشكل غير قانوني.

وأضافت المصادر أن الأجهزة المعنية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري، وذلك لردع المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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