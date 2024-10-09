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محافظ الجيزة: ضبط 2450 قضية تموينية بإجمالى 179 طن مضبوطات خلال حملات التموين

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق. 

واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن علي مدار شهر. 
 

وأشار محافظ الجيزة ان الحملات أسفرت عن ضبط ٢٤٥٠ قضية تموينية بإجمالى مضبوطات بلغت ١٧٩ طن سلع ومواد غذائية و١٠٢٦٦٠ لتر زيت وسولار.
 

كما شملت المضبوطات ١٤٩٦ قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمى.
 

كما تضمنت المضبوطات ٦١ قضية بمجال الغش التجارى والتدليس شملت ( سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل(
 

بالإضافة إلى ٨٨٠ قضية بقطاع المخابز للإستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص بإجمالي مضبوطات ١١ طن. 
 

كما تمكنت الجهود من ضبط ٦ قضايا في مجال البدالين التموينين للتجميع والاستيلاء علي سكر تمويتي وزيت طعام تمويني المدعم من قبل الدولة بإجمالي ٣ طن و٥٢٢ كجم و٢٦٨ لتر.

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