جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: استهدفنا مصنع أسلحة ومقر استخبارات لحزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، انه نفذ سلسلة ضربات جوية على مصنع للأسلحة ومقر استخبارات تابعين لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

سلسلة ضربات جويه علي مصنع للأسلحه

كما زعم جيش الاحتلال في بيان: "خلال الليل، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الضربات المستهدفة المستندة إلى معلومات استخباراتية ضد منشأة لإنتاج الأسلحة لحزب الله، ومقر استخبارات لحزب الله في منطقة الضاحية، معقل إرهابي رئيس لحزب الله في بيروت".

وأضاف: "قبل الضربة، اتُّخذت كثير من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك تقديم تحذيرات مسبقة للسكان في المنطقة".

وتابع: "دفنت منظمة حزب الله الإرهابية عمدًا مرافق تخزين الأسلحة الخاصة بها تحت المباني السكنية والمدارس والمساجد والجامعات، ما يعرض السكان المدنيين في المنطقة للخطر".

من جانبه أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، تصديه لمحاولتي توغل إسرائيليتين في نقطتين بجنوب لبنان، وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 عسكريين بـ"جروح خطرة" في هذه المواجهات، بحسب "الأناضول".

#عاجل جيش الدفاع هاجم مستودعات لتخزين المسيرات ومنصات صاروخية جاهزة للإطلاق إلى جانب أهداف إرهابية لحزب الله تم وضعها بالقرب من المنشات المدنية في الضاحية الجنوبية



🔸خلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق غارات دقيقة في منطقة الضاحية الجنوبية استهدفت… pic.twitter.com/ix8yMx3G7W — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024

وقالت "حزب الله"، في بيان اليوم الأربعاء: "لدى محاولة قوة للعدو الإسرائيلي فجر الأربعاء التقدم باتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مقاتلونا بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما أدى إلى تراجعها".