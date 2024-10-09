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صحة الإسكندرية تتفقد مركز الحساسية والمناعة بسان ستيفانو

صحة الإسكندرية، فيتو
صحة الإسكندرية، فيتو

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الأربعاء، مركز الإسكندرية للحساسية والمناعة بسان ستيفانو، يرافقها الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان والدكتور سمير خضر أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية ومؤسس المركز والدكتور خالد عزت مدير مستشفى صدر المعمورة والمشرف على المركز.

 

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حيث تم اليوم افتتاح المعمل الملحق بالمركز وتجهيزه بأجهزة التحاليل وتوفير جهاز قياس كفاءة الرئة لخدمة مرضى الحساسية.

وجدير بالذكر أنه تم افتتاح المركز في أكتوبر ٢٠٢٣ حيث يقدم خدمات متخصصة لمرضى حساسية الصدر من الأطفال والكبار بمحافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة وبالإضافة لعيادات الصدرية للأطفال والكبار والصيدلية والمعمل.

يقدم المركز خدمات التثقيف الصحي ورفع الوعي الصحي للمرضى وذويهم ويعمل يوميًا من الأحد إلي الخميس خلال مواعيد العمل الرسمية 

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بالاسكندرية غادة ندا وكيل وزارة الصحة

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