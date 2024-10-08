الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب موريتانيا يستعد بقوة لمواجهة مصر في تصفيات أمم أفريقيا (صور)

منتخب موريتاينا
منتخب موريتاينا

يواصل منتخب موريتانيا في معسكره المقام حاليا في مدينة طبرقة بتونس، الاستعداد لمواجهتي منتخب مصر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

May be an image of 1 person, playing soccer and playing football

فقد التحق بمعسكر منتخب موريتانيا في الساعات الماضية الثلاثي إبراهيما كيتا وأبو بكاري كويتا وعلي عبيد وبابا إندياجا ياد.

May be an image of 2 people, people playing football, people playing soccer and text

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء يوم 11 أكتوبر الجاري موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

May be an image of 1 person, playing soccer and playing football
May be an image of 1 person, playing soccer, playing football and text

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

May be an image of 1 person, playing soccer and playing football
May be an image of 4 people, people playing football, people playing soccer and text

قائمة منتخب موريتانيا لمواجهة مصر

وضمت قائمة موريتانيا 26 لاعبا والتي أعلنها أمير عبدو على النحو التالي:

امباكي انجياى، مامادو ديوب، بابكر أنياس، هارونا أبو دمبا، الحسن أحوبيب، لامين با، دلاهي يالي، خاديم أدياو، عالي أعبيد، نوح محمد العبد، إبراهيما كيتا، معط ماغاسا، عمر أنجوم، عبد الله محمود، باكارى كامارا، غسوما فوفانا، محسن بده، بيات لكويري، حمية الطنجي، عمر سيدي بونا، أبو بكاري كويتا، أبو بكار كامارا، مامادو سي، مامادو ديالو، إدريسا تيام، بابا إندياجا ياد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية أمم إفريقيا أمم أفريقيا 2025 تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 تصفيات أمم أفريقي تصفيات كأس أمم تصفيات كأس أمم أفريقيا مباراة منتخب مصر وموريتانيا

مواد متعلقة

ريال مدريد يرسم خطة ضم أرنولد من ليفربول

الإصابة تبعد ويليامز عن منتخب إسبانيا

بسبب ضغط المباريات، نجم ليفربول يدعم إضراب اللاعبين

أنييستا يودع كرة القدم بالدموع: فخور بالرحلة (صور)

بعد تألقه في الدوري الألماني، ليفربول يستعين بمحمد صلاح لضم مرموش

المصري البورسعيدي يكشف مصير ملعب مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

بمشاركة 4 فرق، السعودية تعلن استضافة بطولة السوبر الإيطالي

خالد جاد الله: قندوسي أخطأ في حديثه وأؤيد قرار بيعه

الأكثر قراءة

بعد مكالمة محمد رمضان وفاروق، تطورات جديدة في أزمة حكام السوبر المصري

الأرصاد الجوية: كارثة تهدد ولاية فلوريدا والسبب إعصار ميلتون

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

مختار مختار: الأهلي يستعد لإبرام صفقتين أحدهما أجنبية، ويوجه رسالة لإمام عاشور

عدلي القيعي يكشف حقيقة استقالته من رئاسة شركة الكرة بالأهلي

القومي للاتصالات يكشف موعد بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

محمد عبد الجليل يكتب: ألووو ألووو، الرادار اختفى يا فندم، صرخة عسكري المرور تكشف أغرب واقعة سرقة بالجيزة.. السائقون: من النهاردة مفيش مخالفات.. والسوشيال ميديا تقود إلى القبض على المتهم

منوعات

المزيد

نوع نادر من العث يسافر لأكثر من 7 آلاف كيلومتر

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بحدوث كثير من المشكلات والأزمات

لماذا يحرص اليهود على الحياة أكثر من المشركين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية