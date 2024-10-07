شرطة مترو الأنفاق تحرر محضرا لشاب حاول التخلص من حياته أسفل قطار بالمعادي

حررت شرطة مترو الأنفاق محضر ضد شخص أقدم على إلقاء نفسه أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة المعادي، محاولا الانتحار، وأنقذته العناية الإلهية من الدهس أسفل عجلات قطار المترو، ولم يتعرض لأي إصابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من النجدة يتضمن قيام شخص بإلقاء نفسه أسفل مترو الأنفاق بمحطة المعادي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وتبين محاولة شاب الانتحار أسفل عجلات قطار المترو.

إلا أن سائق القطار تمكن من التوقف قبل دهس الشاب أو إصابته، وتمكنت قوات الأمن المعنية بتأمين المحطة من السيطرة على الشاب وضبطه، وتم تحرير محضر ضده، وجاري عرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.