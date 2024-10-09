مانشيني: منتخب السعودية يواجه أزمة بسبب عدد المحترفين في الدوري

كشف الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب السعودية، أن فريقه يواجه أزمة عنيفة قبل مواجهة اليابان المقرر لها غدًا الخميس، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

وقال مانشيني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقد قبل اللقاء: "نعاني من أزمة وهي عدم مشاركة ما يقارب من 50 إلى 60% من اللاعبين السعوديين مع أنديتهم بالتشكيل الأساسي لوجود ثمانية محترفين أجانب".

وأضاف: "سنواجه غدًا أحد أفضل منتخبات آسيا، السيناريو الأفضل لنا هو التسجيل ومنعهم من إحراز أهداف".

وتابع: "سبب لعبنا في جدة هو حرارة الجو والرطوبة وهذا يؤثر على المنتخبات التي تواجهنا، لاعبو منتخب السعودية الحاليين هم الأفضل ورسالتي لهم هي التركيز وعدم منح المنتخب الياباني أي فرصة".

وتحدث مانشيني عن غياب محمد كنو وعلي البليهي: "كنو لاعب مهم ونفتقده بسب الإيقاف واستبعادي للبليهي قرار فني فهو ليس في مستواه خلال الفترة الحالية".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة قوية ضد نظيره منتخب اليابان، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية واليابان والقناة الناقلة

يستضيف المنتخب السعودي ضيفه الياباني، مساء الخميس 10 أكتوبر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وتنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة والقاهرة، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

وبدأ منتخب السعودية التصفيات بتعادل محبط مع إندونيسيا 1-1 في الجولة الأولى بجدة، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا بعشرة لاعبين على حساب الصين بفضل ثنائية المدافع حسن كادش.

فيما حققت اليابان الفوز في أول جولتين على كل من الصين 7-0 والبحرين 5-0.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب اليابان صاحب الصدارة.

ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.