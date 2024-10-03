مانشيني يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهتي اليابان والبحرين بتصفيات المونديال

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة أمام اليابان والبحرين، بالدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الأخضر السعودي قد تعادل في الجولة الأولى مع المنتخب الإندونيسي (1-1)، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا في الجولة الثانية أمام مضيفه المنتخب الصيني (2-1).

قائمة منتخب السعودية لمباراتي اليابان والبحرين

حامد يوسف، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، حسن كادش، مشعل خيرالله، عون السلولي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، ريان حامد، سعود عبدالحميد، حسين الصبياني، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، حامد الغامدي، علي الإسمري، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، محمد مران، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.