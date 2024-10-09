15 مباراة تفصل سالم الدوسري عن إنجاز تاريخي مع منتخب السعودية

يسعى سالم الدوسري لتحقيق إنجاز تاريخي مع المنتخب السعودي، حال الاستمرار في المشاركة الدولية خلال الفترة المقبلة.

وبدأ سالم الدوسري مسيرته الدولية خلال يوم 29 فبراير 2012، ويستمر حتى هذه اللحظة في كتابة التاريخ.

سالم الدوسري يحتاج للمشاركة في 15 مباراة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن سالم الدوسري يحتاج للمشاركة في 15 مباراة دولية، ليدخل نادي المائة رفقة "الأخضر" في إنجاز لم تشهده كتيبة الصقور منذ سنوات طويلة.

وأوضحت أن هناك 17 لاعبا سعوديا وصلوا إلى 100 مباراة أو أكثر في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث يتصدر القائمة الحارس الأسطوري محمد الدعيع بـ172 مباراة، ويليه محمد الخليوي (163).

واحتل سامي الجابر المرتبة الثالثة ب156 مباراة ثم عبد الله سليمان (142) وحسين عبدالغني (138) وأسامة هوساوي (135) ثم تيسير الجاسم وسعود كريري (133) لكل منهما.

وفي المركز التاسع يحضر محمد عبد الجواد بـ122 مباراة، ثم محمد الشلهوب عاشرا بـ118 مباراة، ثم ماجد عبدالله (117) وخالد مسعد (116) وأحمد الدوخي (113) وياسر القحطاني (112) وخميس العويران (105) ومحمد شليه (104).

وحال مشاركة الدوسري ضد اليابان والبحرين في فترة التوقف الدولي الحالية، سيصل إلى 87 مباراة دولية ليتجاوز إبراهيم سويد (86) ويتساوى مع فهد المهلل.

وسيلعب "الأخضر" المباراتين ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.