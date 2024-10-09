موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة قوية ضد نظيره منتخب اليابان، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية واليابان والقناة الناقلة

يستضيف المنتخب السعودي ضيفه الياباني، مساء الخميس 10 أكتوبر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وتنطلق المباراة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة والقاهرة، وتذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

وبدأ منتخب السعودية التصفيات بتعادل محبط مع إندونيسيا 1-1 في الجولة الأولى بجدة، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا بعشرة لاعبين على حساب الصين بفضل ثنائية المدافع حسن كادش.

فيما حققت اليابان الفوز في أول جولتين على كل من الصين 7-0 والبحرين 5-0.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب اليابان صاحب الصدارة.

وتحتفل المواجهات بين السعودية واليابان بالندية والإثارة، وتشهد تنافسًا كبيرًا في البطولات الآسيوية، بما في ذلك تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.