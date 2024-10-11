بـ 6 آلاف جنيه للمتر، تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح الأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة غرب قنا الجديدة أرض بمساحة 5257 بسعر 5820 جنيها للمتر، وأرض عمراني بمساحة 241832 مترا بسعر 1940 جنيها للمتر وارض تعليمي بمساحة 9407 أمتار بسعر 2420 جنيها وأرض تجاري بمساحة 2653 مترا بسعر 6325 جنيها وأرض تجاري بمساحة 3450 جنيها بسعر 6265 جنيها.

زيادة معدلات التنمية والتطوير

وتواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.