خطوات التقديم على شقق سكن ودار مصر وجنة فى الطرح الجديد

كشفت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح الشقق الجاهزة للتسليم ضمن برنامج مسكن بعدد من المدن الجديدة.

والطرح يضم 6575 شقة في مشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر في ١٥ مدينة والتقديم والحجز بداية من 27 أكتوبر علي موقع مسكن.

ونستعرض تفاصيل التقديم:

التقديم إلكترونيا من خلال موقع مسكن

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.