مدبولي: الوضع الدولي والإقليمي يمر بمرحلة حرجة لم يشهدها العالم منذ عقود

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تحرص على الشفافية واستمرار التواصل مع المواطنين بشأن كل ما يشغل الرأي العام.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الادارية الجديدة على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الوضع الدولي والإقليمي يمر بمرحلة حرجة لم يشهدها العالم منذ عقود.