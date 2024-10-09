بعد فسخ عقده مع مودرن، الجونة يضم نجم الأهلي السابق

أعلن نادي الجونة رسميا ضم محمد محمود لاعب وسط الأهلي ومودرن سبورت السابق، لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان محمد محمود فسخ تعاقده مع مودرن سبورت بالتراضي بين الطرفين، لينضم لنادي الجونة، بعدما سبق ولعب لأندية وادي دجلة والأهلي والاتحاد.

وخاض محمد محمود الموسم الماضي 22 مباراة بقميص مودرن سبورت.

ودعم الجونة صفوفه بكل من فيفور أكيم وأحمد العش على سبيل الإعارة، كما ضم كل من عمرو شعبان حارس المرمى وبلال السيد وحسن ياسين ومحمد محمود في صفقة انتقال حر.

وأنهى الجونة الموسم الماضي في الدوري بالمركز الثاني عشر بعد جمع 39 نقطة.

المصري البورسعيدي يفاوض الجونة لضم رضا صلاح

فيما دخل مسئولو النادي المصري البورسعيدي في مفاوضات جادة مع رضا صلاح لاعب نادي الجونة للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل المصري علي موافقة اللاعب للانتقال لصفوفه لكن نادي الجونة اشترط دفع مقابل مادي 10 مليون جنيه نظير انتقال اللاعب للمصري.

وما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين من اجل تخفيض المبلغ.

وانضم رضا صلاح إلى المنصورة في الصيف قبل الماضي بعدما قرر نادي الإنتاج الحربي الاستغناء عنه لعدم استطاعته حجز مكانا أساسيا في الفريق، وبعدها انضم إلى نادي مكادي في دوري المحترفين وأثناء مشاركته في لقاء ودي ضد الجونة لاختباره شاهده مسؤولي النادي الساحلي وقرروا التعاقد معه.

بالفعل دخل الجونة في مفاوضات معه وانضم اللاعب إلى الجونة يناير الماضي.