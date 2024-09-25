مودرن سبورت يعلن افتتاح مقره الجديد بإستاد القاهرة الدولي

يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن افتتاح مقر النادي الجديد بإستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ووضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية.

تم إنشاء المقر بأحدث التقنيات الحديثة حيث يضم غرفة خلع ملابس على الطراز الأوروبي وجيم ومطعم وسبا وجاكوزي وقاعة اجتماعات ومكاتب خاصة بالعاملين وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

مودرن سبورت يخوض مرانه الأول بمعسكر برج العرب

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت السبت الماضي معسكره المغلق ببرج العرب تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن طلعت يوسف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق سلسلة من المباريات الودية خلال معسكر برج العرب الجاري استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وخضع لاعبو الفريق الأول بنادي مودرن سبورت الأربعاء الماضي لفحص طبي شامل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للوقوف على المستوى البدني والطبي لديهم في إطار التجهيز والإستعداد للموسم الكروي الجديد.

واشتمل الفحص الطبي على تحاليل طبيه (صورة دم كاملة ووظائف الكلى وإنزيمات الكبد) وفحوصات القلب والرئتين وقياسات بدنية لفحص الحركة الهيكلية والوقوف على مدى كفاءة ومرونة العضلات.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي للاطمئنان على الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.