ذكريات النصر، تفاصيل تفجير الحفار الإسرائيلي بمنطقة بلاعيم في 8 أكتوبر 1973

ذكريات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي ألحق فيها الجيش المصري هزيمة مذلة بالجيش الإسرائيلي، أكبر من أن تحصى، نذكر منها في السطور التالية واقعة خلدها التاريخ.

في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر من العام 1973 تم تفجير الحفار الإسرائيلي بمنطقة بلاعيم حيث جاءت ساعة الصفر، كل بطل له مهمة محددة ووقت مناسب للقيام بها بفضل القادة العسكريين والمخططين لهذه الحرب المقدسة لم يتركوا كبيرة أو صغيرة إلا وكان لها مخطط وتوقيت بناء على المعلومات التي توفرها الردارات البشرية من رجال المخابرات الحربية خلف خطوط العدو بمساعده بدو سيناء الشرفاء.

مهمة تدمير الحفار الإسرائيلي ببلاعيم

وفي مثل هذا اليوم أوكلت مهمة تدمير الحفار الإسرائيلي ببلاعيم لقائد العملية الربان عمر عز الدين أحد ابطال لواء الوحدات الخاصة البحرية وبطل الهجوم علي ميناء ايلات وتحطيم أسطورة الأمن الإسرائيلي الداخلي والضرب في عمقه أثناء حرب الاستنزاف.



في يوم 8 أكتوبر عام 1973 شارك في أكبر العمليات التي كبدت العدو الإسرائيلي خسائر فادحة بعد أن كانوا يتباهون بقوتهم العسكرية التي لا تقهر.



قام الربان عمر عز الدين بمشاركة زملائه بعد تسللهم إلى منطقة بلاعيم بتدمير أكبر حفار لاستخراج البترول المصري الذي كان تسيطر عليه القوات الإسرائيلية وتستنزفه لصالحها قبل حرب أكتوبر.

منع استفادة قوات الصهاينة بالبترول



خرج لربان عمر عز الدين بصحبة زملائه وزرعوا الالغام بقواعد الحفار وتم تفجيره حتى لا تستفيد قوات الصهاينة بالبترول المصري.

وفى دقائق معدودة كانت ألسنة اللهب تتصاعد ليهرب رجال العدو الإسرائيلي من مواقعهم.