المتحف القومي للحضارة ينظم عددا من المعارض المؤقتة عن نصر أكتوبر

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، معرضًا أثريًا مؤقتًا بقاعة النسيج المصري تحت عنوان إرادة شعب، عن العسكرية المصرية وتاريخها وبطولاتها الخالدة على مر العصور، وذلك طوال شهر أكتوبر احتفالا بالذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

معرض العسكرية المصرية وتاريخها وبطولاتها الخالدة

وافتتح المعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، ورافقه خلالها فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والدكتورة نشوى جابر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأثرية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص المتحف على إحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وتسليط الضوء على البطولات التي قدمها الجنود المصريين من ملاحم بطولية وتضحيات، وحرص المتحف على مشاركة الجمهور بها مما يساهم في ربط الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية بالمتحف إلى جانب رفع الوعي لدى المواطنين وغرس قيم الولاء والانتماء بين مختلف الأجيال.

ومن جانبها أضافت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن المتحف يحرص على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية والفنية والتعليمية التي يقيمها بصفة مستمرة لرفع الوعي الثقافي والأثري والسياحي لدى جمهوره من مختلف الفئات المجتمعية والعمرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية التى تعمل على تنمية مهارات الشباب والأطفال، من خلال التفاعل مع الأحداث والمناسبات التاريخية والوطنية.

مقتنيات المعرض الآثري المؤقت بالمتحف القومي للحضارة

وأوضحت الدكتورة نشوى جابر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأثرية، أن المعرض يضم مجموعة متميزة من مقتنيات المتحف من بينهم نماذج لأسلحة تعرض لأول مرة، والتي تبرز تطور العسكرية المصرية وتاريخها وبطولاتها الخالدة، والحروب التي قادها الجيش المصري أقدم مؤسسة عسكرية عبر العصور، بالإضافة إلي مناظر جدارية للعجلات الحربية المستخدمة فى الحروب، ومجموعة مختلفة من الغدارات من القرن ال 19 والرماح، ومجموعة من أدوات القتال كالدروع والخوذة والتى ترجع للعصر الإسلامي، ومجموعة من النياشين والأوسمة منها وسام نجمة سيناء.

كما نظم قسم التراث بالمتحف، معرضًا وثائقيًا تحت عنوان صناع النصر عن حرب أكتوبر العظيم والتي تلقي الضوء على الفنون والممارسات التعبيرية التى وثقت الانتصارات المصرية الخالدة، وذلك بمشاركة نادى الرواد المصرى لهواة جمع الطوابع.

المعارض الآثرية المؤقتة بالمتحف القومي للحضارة

ويضم المعرض مجموعة من المقتنيات والطوابع التذكارية والكتب والجرائد الوثائقية عن حرب أكتوبر ونماذج من خطابات الأسرى، بالإضافة إلي مجموعة من متعلقات الفدائى محمد محمد خليفة الشهير بشزام الكوماندوز أحد رجال المقاومة الشعبية، مثل البدلة العسكرية والخوذة والنياشين، كما حرص المتحف على تقديم شرحًا تاريخيًا مصاحبًا للعرض، يحكي دور شعب الإسماعيلية فى المقاومة الشعبية، وما قدمه أبناء الإسماعيلية من بطولات، قدمه نجل الفدائى عبد الله محمد.

وعلى هامش الفعالية قدم المتحف أيضًا، العديد من الورش الحيّة، منها ورشة حكى تاريخى بالعرائس للفنانة رشا قناوى، وورشة تصميم ماكيت للفنان سيد فؤاد لمحاكاة أحداث حرب أكتوبر، وورشة تصميم علم مصر بأشكال فنية للفنانة بسمه جوهر، وتصميم جدارية من قصاصات الورق والألوان للفنانة داليا صبري، ومجموعة من الفقرات الفنية المتميزة قدمتها اوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو الدكتورراجى المقدم.

ونظم القسم التعليمي بالمتحف مجموعة من المعارض والورش الثقافية الفنية تحت عنوان تضحيات وبطولات للتعرف على تاريخ الحروب وأهم الشخصيات فى تاريخ العسكرية المصرية، كما يقدم ألعاب تفاعلية وإحياء الأغانى التراثية المتعلقة بالحرب مثل أغاني السمسمية.