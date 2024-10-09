التنسيقية تعقد ندوتين بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر ومرور عام على حرب غزة

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوتين، غدًا الخميس، الأولى احتفالًا بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر المجيد، بينما تناقش الندوة الثانية تطورات أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتساع دائرة الصراع في المنطقة تزامنًا مع مرور عام على حرب غزة وتحديات صناعة السلام.

وتنعقد الندوة الأولى بعنوان: " نصر أكتوبر.. 51 عامًا على انتصار الإرادة المصرية بـ"معركة العزة"، لمناقشة كيف تحول النصر ليكون رمزا لإرادة المصريين وقدرتهم على تخطي كل الصعاب، علاوة على دور رجل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات في قيادة حرب أكتوبر وما بعدها من عمليات السلام.

ومن المقرر أن يدير الحوار خلال الندوة أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع ـ مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، والأميرة رشا يسري ـ الكاتبة المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، وشريف سعيد ـ رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والنائبة إيمان الألفي ـ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الندوة الثانية بعنوان: "عام على حرب غزة.. تحديات صناعة السلام"، وتناقش تبعات الحرب على المنطقة واتساع دائرة الصراع، ومتى تتوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

تدير الحوار خلال الندوة آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي ـ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، والدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق، والعميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الاقتصاد العسكري، والنائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.