الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

شروط الجمع بين معاشين لذوي الاحتياجات الخاصة

الجمع بين معاشين
الجمع بين معاشين
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تساؤلات عديدة من قبل العديد من المواطنين حول الحالات التي يحق فيها لذوي الاعاقة الجمع بين معاشين 

وكشف قانون التأمينات الاجتماعية  الصادر عام 2019 أن هناك حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين مشيرًا أنه يمكن لذوي الإعاقات الخاصة الجمع بين معاشين، أو بين الأجر الكامل والمعاش بدون حدود، ولكن بشروط.

 

شروط الجمع بين معاشين لذوي الاحتياجات الخاصة

وكشف القانون عن شروط الجمع بين معاشين لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن ما يلي:

1- أن يكون الراغب في الجمع بين معاشين مصري الجنسية.


2- أن يحصل الراغب في الجمع بين معاشين على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

3- إثبات عجز الراغب في الجمع بين معاشين بشهادة من هيئة التأمين الصحي.

 

الأوراق المطلوبة 

وأما بخصوص الأوراق المطلوبة للجمع بين معاشين فتشمل المستندات التالية:

1- بطاقة الرقم القومي.

2- بطاقة الخدمات المتكاملة على أن تكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب التالي:

3- المعاش المستحق عن النفس.

4- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

5- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة.

6- المعاش المستحق عن الابن أو الابنة.

7- المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.

 

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