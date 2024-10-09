الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

والدي مدمن وبيضربني، مأساة فتاة بدار رعاية تثير حزن وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، فيتو

كشف الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التأمينات الإجتماعية، عن مأساة تعيشها إحدى الفتيات في دور رعاية البنات بالجيزة، مؤكدة أن الفتاة تعاني من حياة مؤلمة، عاشتها مع والد مدمن مخدرات، يعاملها بشكل سيئ ويضربها، وعلم والدتها إدمان المخدرات أيضًا.

 

وزيرة التضامن تكشف مأساة فتاة دار الرعاية

وأكدت وزيرة التضامن مايا مرسي أن أحلام الفتاة اغتالتها المخدرات، وحولت أسرتها من عنصر أمان لمصدر خوف ورعب، والمأساة تكون أكبر عندما يجر الأب والأم لمأساة المخدرات، مطالبة كل من يعاني من إدمان المخدرات بالاتصال على خط صندوق الإدمان للعلاج.

مأساة فتاة دار الرعاية والدها مدمن ويضربها، فيتو


وقالت الدكتورة مايا مرسي عن مأساة فتاة دار الرعاية: "وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".. دخلت في زيارة مفاجئة لإحدى دور رعاية البنات في الجيزة… تحدثت معهم وسألت واحدة منهم عمرها  ١٧ سنة إيه سبب دخولك في الدار وقعدنا لوحدنا… كانت عايزة تتكلم قوي…".

 

أبويا مدمن مخدرات وبيضربي ومشيت من البيت 

وعبرت مايا مرسي عن حزنها على مأساة الفتاة، قائلة: "عيونها… صوتها.. قالت لي أنا بمشى من البيت لأن والدي بيضربني… طول الوقت بيشرب مخدرات وللأسف كمان ضغط على أمي تشرب معه... أنا عندي ٦ أخوات…".


وتابعت وزيرة التضامن مأساة فتاة دار الرعاية، التي قالت: "والدي ميسور الحال… كنت صابرة على ضربه لي لاعتراضى المتواصل على شربه داخل البيت… ولكن الحاجة إلى كسرتني وقهرتني اني كمان أشوف أمي بتشرب مخدرات… أنا عندي اخت عندها سنتين… والباقي ولاد أكبر وأصغر مني…".

هربت من المنزل لضرب والدها المدمن لها، فيتو


وتساءلت الفتاة صاحبة المأساة "ازاي اخواتي الولاد يشوفوا أبويا قدوة…. أزاي أنا وأختي الصغيرة نشوف أمي قدوة... أنا عايزة أعيش وسط أهلى وحضن أبويا وأمي… بس أما حضن الأهل مش أمان… يبقى أجي واقعد هنا…".


وقالت فتاة دار الرعاية لوزيرة التضامن: "يا أبلة أنا بنت عندي أحلام كتيرة… يا أبلة حاكموا الآباء والأمهات إلى بسبب المخدرات بيهدوا أملنا في الحياة".

 

الأمهات تعتصر قلوبهن في صندوق الإدمان 

وعلقت الدكتورة مايا مرسي قائلة: "شوفت حالات من خلال الخط الساخن لصندوق الإدمان لأمهات يعتصر قلوبهن من الألم، بسبب تعاطي أبنائهم للمخدرات، لكن بالأمس ملامح الخوف وكسرة البنت كشفت لي أن أثر تعاطي الأب أو الأم أكثر ألم ووجع علي أولادهم..".


وعبرت مايا مرسي عن حزنها على مأساة الفتاة فقالت: "اغتالت المخدرات أحلامهم وحولت الاسرة من عنصر أمان لمصدر خوف ورعب، والمأساة بتكون أكبر عندما يجر الاب الام لمأساة المخدرات".


وأضافت مايا مرسي "عيون البنت دي كانت رسالة مش بس لأهلها دي كانت بتكلم كل أب وكل أم أنتم الأمان، والقدوة والاحتواء، ورغم كل ما مرت به البنت مازالت تحلم بحضن الأسرة…".


ووجهت مايا مرسي رسالة للآباء قائلة: "رسالتي لكل أب أو أم  أو أي إنسان وقع في مشكلة المخدرات، عندنا خدمة مجانية وعلي أعلي مستوي لعلاج المخدرات، خذوا الخطوة واتصلوا علي خط صندوق الإدمان ١٦٠٢٣، كل اللي محتاجينه قرار ورغبة في العلاج علشان نكسر حاجز الخوف الموجود في عيون البنت دي وعيون أطفال كثير، ونرجع لهم الأمان والمودة".

وزيرة التضامن تفاجئ متصلة وترد على مكالمة عبر الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة (فيديو)

لوجود مخالفات مالية وإدارية، وزيرة التضامن توجه بغلق دارين للرعاية الاجتماعية بأسوان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن مايا مرسي مأساة فتاة دار الرعاية خط صندوق الادمان صندوق الإدمان مخاطر إدمان المخدرات

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تفاجئ متصلة وترد على مكالمة عبر الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة (فيديو)

لوجود مخالفات مالية وإدارية، وزيرة التضامن توجه بغلق دارين للرعاية الاجتماعية بأسوان

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي المدير القطري لمؤسسة دروسوس

وزيرة التضامن تعلن موعد بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد بأسوان

الأكثر قراءة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

سقوط طائرة حربية تابعة للقوة الجوية فى الكويت واستشهاد قائدها

بيان سعودي عاجل بشأن الوضع الصحي للملك سلمان

بعد انفراد فيتو بنشر الواقعة، إلغاء إنشاء جراج بنادي الجزيرة لحل أزمة برج الزمالك المهجور

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

البنك الأهلي يقرر تخفيض العائد على الشهادات الدولارية

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

في لفتة إنسانية، وزير التعليم يستقبل الطالب علي حمادة ويوجه بإعفائه من المصروفات الدراسية

منوعات

المزيد

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

انخفاض الجوافة والكانتلوب، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تحذير هام للمزارعين خلال الـ48 ساعة القادمة.. ما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في إقامة العقيقة للمولود؟ الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما هو العلق المخلوق منه الإنسان؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

المزيد
الجريدة الرسمية