والدي مدمن وبيضربني، مأساة فتاة بدار رعاية تثير حزن وزيرة التضامن

كشف الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التأمينات الإجتماعية، عن مأساة تعيشها إحدى الفتيات في دور رعاية البنات بالجيزة، مؤكدة أن الفتاة تعاني من حياة مؤلمة، عاشتها مع والد مدمن مخدرات، يعاملها بشكل سيئ ويضربها، وعلم والدتها إدمان المخدرات أيضًا.

وزيرة التضامن تكشف مأساة فتاة دار الرعاية

وأكدت وزيرة التضامن مايا مرسي أن أحلام الفتاة اغتالتها المخدرات، وحولت أسرتها من عنصر أمان لمصدر خوف ورعب، والمأساة تكون أكبر عندما يجر الأب والأم لمأساة المخدرات، مطالبة كل من يعاني من إدمان المخدرات بالاتصال على خط صندوق الإدمان للعلاج.

مأساة فتاة دار الرعاية والدها مدمن ويضربها، فيتو



وقالت الدكتورة مايا مرسي عن مأساة فتاة دار الرعاية: "وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".. دخلت في زيارة مفاجئة لإحدى دور رعاية البنات في الجيزة… تحدثت معهم وسألت واحدة منهم عمرها ١٧ سنة إيه سبب دخولك في الدار وقعدنا لوحدنا… كانت عايزة تتكلم قوي…".

أبويا مدمن مخدرات وبيضربي ومشيت من البيت

وعبرت مايا مرسي عن حزنها على مأساة الفتاة، قائلة: "عيونها… صوتها.. قالت لي أنا بمشى من البيت لأن والدي بيضربني… طول الوقت بيشرب مخدرات وللأسف كمان ضغط على أمي تشرب معه... أنا عندي ٦ أخوات…".



وتابعت وزيرة التضامن مأساة فتاة دار الرعاية، التي قالت: "والدي ميسور الحال… كنت صابرة على ضربه لي لاعتراضى المتواصل على شربه داخل البيت… ولكن الحاجة إلى كسرتني وقهرتني اني كمان أشوف أمي بتشرب مخدرات… أنا عندي اخت عندها سنتين… والباقي ولاد أكبر وأصغر مني…".

هربت من المنزل لضرب والدها المدمن لها، فيتو



وتساءلت الفتاة صاحبة المأساة "ازاي اخواتي الولاد يشوفوا أبويا قدوة…. أزاي أنا وأختي الصغيرة نشوف أمي قدوة... أنا عايزة أعيش وسط أهلى وحضن أبويا وأمي… بس أما حضن الأهل مش أمان… يبقى أجي واقعد هنا…".



وقالت فتاة دار الرعاية لوزيرة التضامن: "يا أبلة أنا بنت عندي أحلام كتيرة… يا أبلة حاكموا الآباء والأمهات إلى بسبب المخدرات بيهدوا أملنا في الحياة".

الأمهات تعتصر قلوبهن في صندوق الإدمان

وعلقت الدكتورة مايا مرسي قائلة: "شوفت حالات من خلال الخط الساخن لصندوق الإدمان لأمهات يعتصر قلوبهن من الألم، بسبب تعاطي أبنائهم للمخدرات، لكن بالأمس ملامح الخوف وكسرة البنت كشفت لي أن أثر تعاطي الأب أو الأم أكثر ألم ووجع علي أولادهم..".



وعبرت مايا مرسي عن حزنها على مأساة الفتاة فقالت: "اغتالت المخدرات أحلامهم وحولت الاسرة من عنصر أمان لمصدر خوف ورعب، والمأساة بتكون أكبر عندما يجر الاب الام لمأساة المخدرات".



وأضافت مايا مرسي "عيون البنت دي كانت رسالة مش بس لأهلها دي كانت بتكلم كل أب وكل أم أنتم الأمان، والقدوة والاحتواء، ورغم كل ما مرت به البنت مازالت تحلم بحضن الأسرة…".



ووجهت مايا مرسي رسالة للآباء قائلة: "رسالتي لكل أب أو أم أو أي إنسان وقع في مشكلة المخدرات، عندنا خدمة مجانية وعلي أعلي مستوي لعلاج المخدرات، خذوا الخطوة واتصلوا علي خط صندوق الإدمان ١٦٠٢٣، كل اللي محتاجينه قرار ورغبة في العلاج علشان نكسر حاجز الخوف الموجود في عيون البنت دي وعيون أطفال كثير، ونرجع لهم الأمان والمودة".