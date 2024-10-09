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أخبار مصر

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

اللواء جمال عوض رئيس
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات
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رصدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعض الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان  “سبب خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024”.

 

وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بصلة ولا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذى لم يتضمن خصما بنسبة 2% في أى من أحكامه وأن معاشات شهر نوفمبر 2024 سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أى خصومات.
 

وأهابت الهيئة بكافة المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والرجوع إليها للتأكد من صحة ما سيتم نشره لعدم إثارة البلبلة في المجتمع وخاصة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يقارب 11.5 مليون مواطن.

 

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