الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

نائبة وزيرة التضامن تعقد عددًا من اللقاءات مع وفود شركات التكنولوجيا

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

عقدت  المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الاجتماعات، وذلك على هامش  مشاركتها بمعرض "اكسبو أصحاب الهمم" الدولي بدبي 2024 في نسخته السادسة بدبى، حيث التقت بوفود نخبة من الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المساعدة لذوى الاعاقة.

وقد التقت صاروفيم بوفد  من شركة تصنيع الأطراف الاصطناعية الهندية (ALIMCO)، والتي تستهدف مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة  من خلال تصنيع أدوات إعادة التأهيل وتطوير الأطراف الصناعية  وغيرها من وسائل إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة،  حيث بحث الجانبان  سبل التعاون بين الشركة ووزارة التضامن الاجتماعي فى مصر فى مجال أجهزة الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية وأنواع المعينات المقدمة.

وفى مجال لغة الإشارة وأحدث التطبيقات العلمية  التقت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد شركة  manimundo - لتعلم لغة الإشارة، حيث تم استعراض البرامج التعليمية الحديثة لتعلم لغة الإشارة  والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مجموعات المستخدمين المختلفة، والدورات التدريبية  عبر الإنترنت ونماذج التعلم المدمجة للشركات والمؤسسات التعليمية، وتطرق الاجتماع الى بحث سبل التعاون الممكنة مع وزارة التضامن الاجتماعي فى مصر والتكنولوجيا الخاصة بلغة الاشارة  والاعاقة السمعية.

كما التقت صاروفيم ووفد شركة eminent overseas الرائدة فى مجال اتاحة وتمهيد الطرق لذوي الإعاقات المختلفة الحركية والبصرية، حيث استعرض اللقاء مناقشة سبل التعاون فى مجال الاتاحة.

وحول أكواد الاتاحة التقت صاروفيم ووفد شركة DASS Solutions هو فريق من الخبراء المتخصصين  لتوفير حلول الوصول والسلامة المبتكرة  للتغلب على العوائق في البيئات المبنية والرقمية لتقديم خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بحث اللقاء سبل  التعاون فى الاتاحة الخاصة بالإعاقة بصفة خاصة  الحركية، حيث استمعت للخدمات  المقدمة من الشركة  وتطبيقاتها المختلفة والنماذج المطروحة لسبل التعاون.

الجدير بالذكر أن وفد وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي يشارك فى فعاليات معرض اكسبو أصحاب الهمم" الدولي بدبي 2024، والذى انطلقت فعالياته بدبي في نسخته السادسة برعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويضم  الوفد  رامى عباس استشارى وزيرة التضامن للعلاقات والمراسم وتنظيم المعارض، ودكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، مروة أحمد عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين.

 

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