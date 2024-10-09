الخارجية الروسية: حزب الله لم يفقد السيطرة على الأرض رغم الهجمات الإسرائيلية

قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن حزب الله لم يفقد السيطرة على قواته رغم بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان والهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قيادات الحركة.

خارجية روسيا تدين هجمات الاحتلال علي حزب الله

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الأربعاء، وتابعت: "إن الغزو البري للبنان، الذي أعلنت عنه إسرائيل في 30 سبتمبر الماضي متوقف في الوقت الحالي.

وتنتهي الغارات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية باشتباكات عنيفة مع مقاتلي (حزب الله) وخسائر كبيرة، بحسب تقديراتنا، لـ (حزب الله)، إلا أن الجناح العسكري للحركة لم يفقد قدرته على السيطرة، ولكن من الضروري معرفة عدد الضحايا الذي تسفر عنه هذه الاشتباكات بين السكان المدنيين".

ووفقا لزاخاروفا فإن روسيا "تدين أي أعمال تهدف إلى إشعال النار في المنطقة".

وكانت إسرائيل شنت عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان، وتواصل القصف الجوي للبنان، حيث قتل بالفعل أكثر من ألفي شخص، بما في ذلك قيادات في "حزب الله"، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين، وبرغم الخسائر، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية ولا تتوقف هجماته الصاروخية على إسرائيل.