القصة الكاملة وراء المبنى المهجور بالزمالك.. أزمة برج فودة تتجدد بعد صراع 52 عامًا.. نادي الجزيرة يرفض إقامة جراج الفندق.. المشكلة بدأت أيام السادات بمشروع مانهاتن الجديدة

تجددت أزمة برج فودة، الذي وصف بالبرج المشئوم في جزيرة الزمالك، عندما أعلن شريف سيف النصر، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، رفض المجلس بالإجماع مشروع إنشاء جراج أسفل أرض الجولف في النادي، لحل أزمة البرج المعروف بـ “برج الزمالك المهجور” أمام نادي الجزيرة.

أزمة البرج المهجور بالزمالك منذ 52 عامًا

أزمة البرج المهجور أو المشئوم، بحسب وصف البعض، تجددت مرة أخري لكنها مستمرة منذ 52 عامًا، فالبرج الذي يبلغ ارتفاعه 50 طابقا تم الترخيص لبنائه عام 1972، وبرغم الترخيص الصادر له، لكنه لم يكن به ترخيص بجراج أسفل البرج الضخم، رغم ارتفاعه الشاهق، والذي يمكن رؤيته بوضوح في أبعد مكان من القاهرة.

أزمة البرج المهجور مع نادي الجزيرة، فيتو



من يسير في شوارع القاهرة، وخاصة الشوارع القريبة من منطقة الزمالك، يري أمامه برجا شاهقا يصل ارتفاعه إلى 166 مترًا، غير مكتمل البناء مهجور، أطلق عليه البعض مُسمى "البرج الغامض"، ويحكي أحد سكان المنطقة أن "برج فودة كان من المخطط أن يصل طول البرج لـ166 مترا يضم فندقا يتألف من 450 غرفة إلى جانب المطاعم والمتاجر والملهى الليلي"

البرج الغامض بدأ في عهد السادات بمشروع مانهاتن الجديدة



بدأ بناء البرج المهجور أو الغامض، المعروف ببرج فودة، في فترة السبعينيات وتحديدًا في عام 1972، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من المفترض أن يكون البرج هو الجزء الأول من مشروع يطلق عليه "مانهاتن الجديدة" في مصر، ويتكون المشروع من مجموعة من ناطحات السحاب التي تخيّل الرئيس السادات أن تقف هذه الناطحات شامخة في جزيرة الزمالك وسط النيل، لتصبح مصر في مصاف الدول ذات المكانة في هذا المضمار.

برج فودة بالزمالك أزمة قائمة من 52 عامًا، فيتو



وتم الانتهاء من بناء البرج المهجور في السبعينيات، لكن لم يتم افتتاحه، بسبب عدم وجود جراج، فرخصة البناء التي صدرت للمبنى عام 1972 لم تشترط ذلك، كانت هناك عدة محاولات لتجاوز تلك الأزمة، حيث طرح مالكو البرج عدة حلول منها إقامة جراج أسفل نادى الجزيرة، أو شراء فيلا مجاورة وتخصيصها كجراج تابع للبرج، أو شراء نقطة شرطة الجزيرة، وإنشاء قسم شرطة على أحدث طراز.

محافظة القاهرة ترفض وجود برج فودة



كل هذه الحلول تم رفضها من قبل محافظة القاهرة، التي صرحت بأن وجود فندق بهذا الحجم في الزمالك وبدون جراج، سوف يسبب أزمة كبيرة وتكدسات مرورية، لا يمكن حلها خاصة، أنه يتوسط منطقة الزمالك، التي لا تستوعب عددا كبيرا من السيارات الخاصة، وطرحت المحافظة حلها الوحيد "إنشاء جراج داخل الفندق نظرًا لبعد الأماكن المقترحة لإنشاء جراج خارجه"

الجزيرة يرفض بناء جراج في ملعب الجولف، فيتو



واجه مشروع برج فودة المهجور منذ 52 عامًا عدة قرارات من محافظة القاهرة بوقف الأعمال والإزالة ففي عام 1989، صدر قرار رقم 42 بمخالفة البرج، وقرار 32 لسنة 89 بالإيقاف لقيام مالك البرج ببناء بدروم، دون ترخيص وصدر حكم المحكمة فى الدعوى رقم 986 لسنة 1989 بتغريم المالك 2000 جنيه.

كما أصدرت محافظة القاهرة قرار المخالفة رقم 47 لسنة 1989 لقيام المالك ببناء دور أرضى ودورين أعلاه بدون ترخيص، وصدر حكم في الدعوى رقم 154 لسنة 1990، بتغريم المالك وغرامة إضافية، استأنف المالك على الحكم ، وصدر حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي.

محاضر وقرارات إيقاف بناء برج فودة بالزمالك



وفي عام 1990 تم تحرير محضر رقم 39 لسنة 1990 لأعمال البرج، وصدر قرار الإيقاف رقم 38 لسنة 1990 لتعلية الأدوار الثالث والرابع والخامس والسادس فوق الأرضي بدون ترخيص، وصدر حكم المحكمة بالدعوى رقم 553 لسنة 1990 بالغرامة.

كما تم عمل محضر المخالفة رقم 81 لسنة 1990، وكان القرار بالإيقاف رقم 78 لسنة 1990، لمخالفة الرسومات الهندسية للترخيص رقم 25 لسنة1972، وذلك بعد تنفيذ الدورين فوق الأرضي والميزانين.

برج فودة المهجور أحد المباني الضخمة على نيل القاهرة، فيتو



كما تحرر محضر مخالفة رقم44 لسنة1990، وقرار إيقاف رقم43 لسنة1990 للمالك، وذلك لتعلية الدور السابع فوق الأرضي بدون ترخيص، وصدر حكم المحكمة بالدعوى رقم475 لسنة 1990 بالغرامة والتصحيح.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكن في عام 1991 تحرر محضر بالمخالفة رقم18 لسنة1991، وصدر قرار الإيقاف رقم 5 لسنة 1990، لاستكمال الأعمال من الدور الثامن فوق الأرضي حتى الدور الخامس والثلاثين فوق الأرضي.

كما تم عمل محضر مخالفة رقم 42 لسنة 1991، وصدر قرار الإيقاف رقم 22 لسنة 1991، لاستكمال الأعمال من الدور الثلاثين حتى الدور الثامن والثلاثين فوق الأرضي، وتم عمل محضر مخالفة رقم 87 لسنة 1991 وقرار الإيقاف رقم 66 لسنة 1991، وذلك لاستئناف الأعمال من الدور التاسع والثلاثين حتى الأربعين فوق الأرضي، وصدر فيه حكم المحكمة فى الدعوى رقم 83 لسنة 1992 بالغرامة والغرامة الإضافية.

كما تحرر محضر مخالفة رقم 100 لسنة 1991، وصدر قرار اللإيقاف رقم 74 لسنة 1991 لبناء الدور الحادى والأربعين فوق الأرضي، بالإضافة لمحضر مخالفة رقم 13 لسنة 1992، وصدر قرار الإيقاف رقم 5 لسنة 1992 لبناء الدورين الثانى والثالث والأربعين فوق الأرضي.

محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص



وفي عام 1992، تم عمل محضر مخالفة رقم 17 لسنة 1992 لمالك البرج المهجور، لبناء قواطع طوب بالأدوار من الثامن وحتى العشرين فوق الأرضي، والأدوار من الثانى والعشرين حتى الخامس والثلاثين فوق الأرضي، وتم قيد محضر القضية رقم 167 لسنة 1993، وتم حفظه إداريًا.

تجدد الأمر عام 1996، عندما تحرر محضر مخالفة للمالك رقم 50 لسنة 1996، وكان القرار الإيقاف رقم 87 لسنة 1996، لاستكمال الأعمال من الدور الثامن حتى الدور الخامس والثلاثين فوق الأرضي.

نادي الجزيرة يرفض إقامة جراج خاص لبرج فودة، فيتو



وفي عام 1998، تحرر محضر مخالفة رقم 8 لسنة 1998، لقيام مالك البرج بعمل إمداد للسقف الخرسانى للبدروم ببروزات على الواجهات بمنسوب 1.20 متر من سطح الأرض وتقفيل جزء من هذا البروز بالأرضي بقوائم حديد وألوميتال، بدون ترخيص.



عاد الأمر مرة أخرى عام 2001، حيث تحرر محضر مخالفة رقم 4 لسنة 2001، لإنشاء مبان بالجهة المطلة على شارع الجزيرة لغرفة بإمتداد الدور الأرضي، يعلوها غرفة أخرى من الطوب، ومحضر مخالفة آخر رقم 10 لسنة 2001، لتشطيب الأعمال المخالفة ورفع المباني البارزة عن حدود المبنى.

وفي عام 2003، تم تحرير محضر مخالفة للمالك رقم 10 لسنة 2003، لبناء أعمال خرسانية عبارة عن حوائط بالممر، وصدر للمبنى عدة قرارات بالإزالة منها (قرار 7 لسنة 98 لإزالة الأعمال المحرر عنها مخالفة رقم 8 لسنة 98، وقرار رقم 2 لسنة 2001 لإزالة الأعمال المحرر عنها المخالفة رقم 10 لسنة 2001، وقرار رقم 7 لسنة 2001 لإزالة الأعمال المحرر عنها المخالفة رقم 4 لسنة 2003.)

الحل التخلص من المبني وبناء آخر بدون أعباء مالية

علق مهندس سمير نعمان، عضو المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، على أزمة البرج المهجور بالزمالك فقال: "مش قادر أفهم موضوع برج فودة، اللي بقاله أكثر من أربعين سنة، فائز بجدارة كـ "أقبح" مبني في الأربعين سنة الماضية، بجانب عدد المخالفات بالمبنى، والتي استنفدت عددا من محاولات تجاوزها، وانتهت بقرار هدم لمبني عفي عليه الزمن ولم ينفذ؟"

وقال سمير نعمان "الآن نواجه محاولة مستميتة غير مفهومة لحل الموقف بخطأ إضافي، لماذا والحل الواضح أمام الجميع هو التخلص منه، وعمل مبني فخم بجراج متعدد أسفله بدون أي عبء مالي ،حيث فك المبني المعدني في منتهي السهولة يتم في مدة شهر وبثمن الحديد يسمح بتنفيذ أفخم مبني حديث بلا أي مخالفة..."

مخالفات برج فودة المهجور بالزمالك، فيتو



أما الإعلامي عبد الوهاب خليل فقال: "أخيرًا تم فك عثرة برج فودة، هذا البرج أشاهده بحزن شديد من شرفة منزلي يوميا لحوالي 35 عاما بهذا الشكل. بعد ان أوقفت الحكومة تشغيله بسبب عدم وجود جراج سيارات له خاصة أنه في موقع ضيق للغاية بمنطقة الزمالك في القاهرة. وتم وضع حل رائع بعمل جراج كبير أسفل نادي الجزيرة الملاصق له، وقريبًا يبدأ العمل في تجديده من عوامل الزمن في نفس فترة إنشاء الجراج..."

مشكلات بناء جراج في نادي الجزيرة

وكشف بعض أعضاء نادي الجزيرة عن مشكلات بشأن إنشاء جراج تحت الأرض في منطقة ملاعب الجولف أمام برج فودة، مؤكدين أن البرج المهجور أو (الفندق) مكون من 54 طابقًا ولا يوجد به أي جراج لاستيعاب السيارات وأتوبيسات السياحة.

وأشاروا إلى أنه كان من ضمن الاقتراحات لصاحب البرج إنشاء جراج متعدد الأدوار أسفل أرض نادي الجزيرة، مؤكدين على صعوبة تنفيذ ذلك لعدة أسباب، منها أن إنشاء جراج متعدد الأدوار تحت أرض الجولف بنادي الجزيرة سيسبب مشاكل للنادي بتعطيل لعب الجولف لمدة تزيد على سنتين، وتعطيل المرور بشارع الجزيرة من قبل سيارات نقل ناتج الحفر واللوادر والحفارات وسيارات ضخ الخرسانة.



وأكدوا أن الإنشاءات لن تقل عن سنتين، بسبب سحب المياه المستمر وصرفها في مجري النيل، لأنها كميات كبيرة جدًا، وإنشاء الأساسات وحوائط السند الجانبية غير المنفذة للمياه والأسقف والمنحدرات والأعمال الالكتروميكانيكية، ومكافحة الحريق والتلوث والديكورات.

وعلق الإعلامي جمال زايد قائلًا: " عمرو أديب قال أمبارح: هدوا برج الزمالك وابنوا مبنى حديث بجراجات بدل ما تدمروا حدائق نادى الجزيرة.. حل معقول"