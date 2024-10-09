انطلاق قافلة تموينية لبيع السلع بأسعار مخفضة في الإسكندرية

قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى ومحمد عادل مدير ادارة تموين وسط وأحمد على رئيس الرقابة والدكتورة فاطمة الزهراء مفتشة الادارة وقيادات حى وسط برئاسة المهندسة زينب السيد بتفقد ومتابعة أعمال القافلة التموينية المشاركة فى فعاليات المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان).

وضمت القافلة اليوم ١٠ سيارات لتقديم الخدمات التموينية للمناطق الأكثر كثافة سكانية والأكثر احتياجا حيث تضم القافلة وسيارة شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية محملة بالسلع الغذائية مخفضة الأسعار و٢ سيارة لصرف السلع التموينية للمواطنين بالبطاقات التموينية و٢ سيارة لبيع اللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم و٢ سيارة لبيع الخبز المدعم بالبطاقات التموينية و٢ سيارة لبيع الخضار بأسعار تنافسية حيث تم عرض بيع الأصناف التالية وطماطم ١٥ جنيها للكجم وبطاطس ١٥ جنيها للكجم والبصل ١٠ جنيها للكجم وباذنجان ٤ جنيهات للكجم والفلفل الأخضر ١٠ جنيها للكجم

جوافة ١٠ جنيها للكجم

و تم عرض اسماك بلطى بـ ٦٠ جنيها للكجم واسماك بحرى ٨٠ جنيها للكجم واسماك بلاميطة ٦٠ جنيها للكجم الى جانب سيارة لتقديم الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات الذكية وتلقى الشكاوى من المواطنين متواجد بها احد مدراء المراكز التموينية المطورة مزود بجهاز حاسب الى(لاب توب) لتقديم الخدمات التموينية الموجودة على السيستم والتواصل مع غرفة عمليات المديرية للابلاغ عن الشكاوى لتسيير حملة تموينية لفحصها

و تجولت القافلة التموينية بحى وسط بعدة مناطق للتمركز بالمناطق الأكثر كثافة سكانية وأكثر احتياجا

وقال المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، أن القوافل التموينية مازالت مستمرة فى المشاركة فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتى تلاقى إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من الخدمات التموينية المتنوعة وكذلك الاستفادة من عرض اللحوم والأسماك والخضار والفاكهة بأسعار تنافسية وذلك لحوكمة الأسعار بالأسواق وستشهد الفترة القادمة تطوير فى أداء القوافل التموينية بطرح سلع جديدة كاللحوم الطازجة بأسعار مخفضة هذا وتستمر فعاليات المبادرة الرئاسية لمدة ١٠٠ يوم