الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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تعليم الأقصر ينظم احتفالية كبرى بذكرى نصر أكتوبر (صور)

تعليم الأقصر ينظم
تعليم الأقصر ينظم احتفالية كبرى بذكرى نصر أكتوبر

 أقامت مديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية والقائم بأعمال وكيل الوزارة احتفالية كبرى بذكرى انتصارات أكتوبر 51 بقاعة المؤتمرات الدولية، بحضور العميد عمرو محمد مالك المستشار العسكري لمحافظة الأقصر، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

نصر أكتوبر المجيدة 

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية ما بين أوبرت غنائي وغناء فردي واستعراضات فنية، وبدأ وكيل المديرية الحفل بكلمة ترحيب، أعقبها كلمة للمستشار العسكري للمحافظة، كما حضر الحفل مديرو العموم ومديري الإدارات التعليمية ولفيف من قيادات تعليم الأقصر.

 

وأكد "جارح" خلال كلمته على براعة القوات المسلحة المصرية في التخطيط لتلك المعركة التي كتبها التاريخ، وبسالتهم في مواجهة عدوهم التي شهد بها العالم.

يشار إلى أن الاحتفالية ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وقد أعدتها إدارة التخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع توجيهات التربية الموسيقية والمسرحية والرياضية.

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