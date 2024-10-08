الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من النقد الأجنبي بمطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو
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تمكنت الأجهزة الأمنية بـمطار القاهرة الدولي من ضبط سيدة تحمل جنسية أجنبية حاولت تهريب كمية من العملات الأجنبية.

 

خطوات إحباط محاولات التهريب

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء أحد الرحلات الجوية اشتبهت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي في إحدى المسافرات، وبفتح حقائب الراكبة بمعرفتها تبين وجود كمية من العملات الأجنبية حاولت تهريبها داخل حقائب السفر، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي لأصحاب النقد.
 

جهود سلطات أمن مطار القاهرة في إحباط عمليات التهريب

وأضافت المصادر، أنه بمواجهة الراكبة أقرت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحويلها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 

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