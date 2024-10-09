محافظ دمياط يناقش الاستفادة من الفرص الاستثمارية والترويج لها

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، آليات تحقيق التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والترويج لها بمهرجان دمياط ٢٠٢٤، حيث جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع الدكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الشاذلى مدير عام هيئة الاستثمار وأحمد حازم وشيماء الإمام ممثلى مكتب دمياط.

وجاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وعدد من ممثلى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة..

محاور مهرجان دمياط ٢٠٢٤ الذى يحمل شعار " دمياط حاجة تانية "

وفى مستهل اللقاء،، استعرض " المحافظ " محاور مهرجان دمياط ٢٠٢٤ الذى يحمل شعار " دمياط حاجة تانية "، والمقرر اطلاقه فى الفترة من ١ إلى ٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على المناطق المتميزة، والأنشطة والصناعات التى تشتهر بها محافظة دمياط، حيث لفت إلى أنه سيتضمن فاعليات وأنشطة مختلفة على مختلف المستويات.

وأوضح " المحافظ " أن من بين تلك الفاعليات التى ستتم على هامش المهرجان، إقامة معرض للتسويق العقارى بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، والذى سيتم خلاله تعزيز المقومات والفرص الاستثمارية للمحافظة والترويج لها، لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

محافظ دمياط يجتمع مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الدكتور أيمن الشهابى " يناقش محاور كل فرصة لطرحها بالمعرض

وعلى هذا الصعيد، استعرض " محافظ دمياط " أبرز تلك الفرص، والمنشآت السياحية والتجارية حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " محاور كل فرصة لطرحها بالمعرض، لتحقيق خطة المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من تلك المقومات وجذب المستثمرين ووضع تلك الفرص على الخريطة الاستثمارية، وفقًا للضوابط الخاصة بكل فرصة وإعادة صياغتها فى إطار مناسب بما يؤهلها إلى استثمارها بشكل جيد.