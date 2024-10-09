الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يناقش الاستفادة من الفرص الاستثمارية والترويج لها

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، آليات تحقيق التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والترويج لها بمهرجان دمياط ٢٠٢٤، حيث جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع الدكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الشاذلى مدير عام هيئة الاستثمار وأحمد حازم وشيماء الإمام ممثلى مكتب دمياط.

وجاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وعدد من ممثلى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة..

محاور مهرجان دمياط ٢٠٢٤ الذى يحمل شعار " دمياط حاجة تانية " 

وفى مستهل اللقاء،، استعرض " المحافظ " محاور مهرجان دمياط ٢٠٢٤ الذى يحمل شعار " دمياط حاجة تانية "، والمقرر اطلاقه فى الفترة من ١ إلى ٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على المناطق المتميزة، والأنشطة والصناعات التى تشتهر بها محافظة دمياط،  حيث لفت إلى أنه سيتضمن فاعليات وأنشطة مختلفة على مختلف المستويات.

 وأوضح " المحافظ " أن من بين تلك الفاعليات التى ستتم على هامش المهرجان، إقامة معرض للتسويق العقارى بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة،  والذى سيتم خلاله تعزيز المقومات والفرص الاستثمارية للمحافظة والترويج لها، لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

 

محافظ دمياط يجتمع مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الدكتور أيمن الشهابى " يناقش  محاور  كل فرصة لطرحها بالمعرض

وعلى هذا الصعيد، استعرض " محافظ دمياط " أبرز تلك الفرص، والمنشآت السياحية والتجارية حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " محاور  كل فرصة لطرحها بالمعرض،  لتحقيق خطة المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من تلك المقومات وجذب المستثمرين ووضع تلك الفرص على الخريطة الاستثمارية، وفقًا للضوابط الخاصة بكل فرصة وإعادة صياغتها فى إطار مناسب بما يؤهلها إلى استثمارها بشكل جيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستثمار الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار الفرص الاستثمارية المناطق الحرة بديوان عام المحافظة هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط الدكتور أيمن الشهابي

مواد متعلقة

محافظ دمياط يوافق على النزول بتنسيق القبول بفصول الخدمات المرحلة الثانوية لـ185 درجة

حصاد مجلس النواب في أسبوع.. إقرار تعديلات قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية.. والموافقة على 3 اتفاقيات دولية

مشروعات التموين في 10 سنوات، تطوير مكاتب التموين والسجل التجاري والمشروع القومي للصوامع.. استخراج 725.952 بطاقة تموينية لمحدودي الدخل.. وإضافة المواليد الجدد للفئات المستحقة

ما حكم شراء مصادرات الجمارك؟ الإفتاء تجيب

ضحايا الحج

بعد أسبوع من طرحه، فيلم "رحلة 404" ضمن الأعلى مشاهدة على منصة شاهد

زيادة الثروة السمكية وتوفير فرص العمل، جهود تطوير البحيرات المصرية

أخبار مصر: احتفالات المصريين بعيد الأضحى، وقف مؤقت للحرب بجنوب غزة، تفاصيل انقلاب سيارة بترعة المريوطية، مواجهات نارية بـ يورو 2024

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

بزيادة تصل لـ 55 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات أوكسي في الأسواق

الأهلي يرحب بانتقال القندوسي لهذا النادي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

زغلول صيام يكتب: تصدق إن منتخب مصر هيلعب مع موريتانيا بعد بكرة؟!

التأمينات الاجتماعية تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024

تكليفات رئاسية جديدة لوزير الاتصالات وكبار رجال الدولة

ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو في الأقصر

منوعات

المزيد

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

خلال 9 أشهر من 2024، انخفاض كبير في أعداد المسافرين بمطار بن جوريون الإسرائيلي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 9-10-2024 بالبورصات العالمية

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقته بطول العمر

تفسير صادم لرؤية الميت مريضا فى المنام

أين يقع البيت المعمور، وما هو البحر المسجور؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية