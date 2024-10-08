محافظ دمياط يقرر تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي

وافق الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي لمدة شهر من مواليد ٢ أكتوبر ٢٠١٨ حتى أول نوفمبر ٢٠١٨، وذلك تلبيةً لرغبات أولياء الأمور بالنزول بسن القبول لإلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامي للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الابتدائي ببعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الادارات التعليمية.

النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض فصول خدمات المرحلة الثانوية لـ ١٨٥ درجة

وعلى جانب آخر قرر المحافظ النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض فصول الخدمات للمرحلة الثانوية التعليم العام بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، إلى مجموع ١٨٥ درجة، وذلك بفصول خدمات مدرسة سعاد محرم الثانوية بنين وفصول خدمات مدرسة صادق جاويش الثانوية، بادارة دمياط التعليمية وفصول خدمات مدرسة الخياطة الثانوية المشتركة بإدارة عزبة البرج التعليمية، وفصول خدمات مدرسة الشهيد نادر أبو المجد الثانوية بإدارة كفر البطيخ التعليمية وفصول خدمات مدرسة كفر سعد الثانوية بإدارة كفر سعد التعليمية.

وكيل وزارة التعليم يتابع التلاميذ بدمياط

وكيل وزارة التعليم: سيتم قبول المتقدمين تنازليًا من الأكبر سنًا تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص

وأكد محمد رمضان غريب مدير مديرية التربية والتعليم أنه بالنسبة للموافقة على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي سيتم القبول بالمدارس التى بها أماكن شاغرة بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بعدد ٤٠ طالبا، وسيتم قبول المتقدمين تنازليًا من الأكبر سنًا تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أنه فى إطار موافقة محافظ دمياط على النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض فصول الخدمات سيتم القبول وفقًا للكثافات المقررة طبقًا للقواعد المحددة على أن يتم السماح لأى طالب بالتقديم بأى مدرسة بأى إدارة تعليمية طبقًا للمجموع لتحقيق التكامل ويستمر قبول الطلاب الحاصلين على مجموع المدارس التى لم تدرج فى هذه المرحلة.