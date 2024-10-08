الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نادي جامعة حلوان يطلق برنامجًا رياضيًا شاملًا مع بداية العام الدراسي الجديد

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

 في مبادرة رائدة تعزز مفهوم "العقل السليم في الجسم السليم"، أعلن نادي جامعة حلوان عن إطلاق برنامج رياضي متكامل مع بداية العام الدراسي الجديد، يأتي هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، في إطار استراتيجية شاملة للارتقاء بالمستوى الصحي والبدني لمجتمع الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالصحة العامة للمجتمع المصري.

 

نادي جامعة حلوان

 وصرح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، بأن البرنامج صُمم خصيصًا ليلبي احتياجات كافة منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع مراعاة تنوع مستويات اللياقة البدنية والفئات العمرية المختلفة، حيث يتميز البرنامج بتقديم تدريبات متخصصة لتعزيز الطاقة والتركيز، وبرامج مصممة لتخفيف التوتر وضغوط الحياة اليومية، وتمارين متنوعة لتحسين القوة والمرونة، إضافة إلى خطط متكاملة لتعزيز نمط حياة صحي ونشط.

txt

رئيس جامعة حلوان يوجه بمنع استخدام الورق داخل مجالس الكليات

txt

جامعة حلوان تناقش مد الدراسة للثامنة مساء للاستفادة من المرافق التعليمية

وتقام التدريبات يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة صباحًا بالصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان داخل الحرم الجامعي، وتتوفر باقات اشتراك متنوعة تشمل الوحدة التدريبية بـ 25 جنيهًا، والباقة الأسبوعية لخمس وحدات بـ 120 جنيهًا، والباقة الموسعة لاثنتي عشرة وحدة بـ 250 جنيهًا.

 

يذكر أن البرنامج يوفر مواعيد مرنة تتناسب مع الجداول الدراسية والعملية، مع إمكانية الحصول على تدريب شخصي مخصص وفقًا للالتزامات الفردية، وللحجز والاستفسار يمكن التواصل على الرقم 01149356675.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادي جامعة حلوان جامعة حلوان العام الدراسي الجديد أعضاء هيئة التدريس الحرم الجامعي

مواد متعلقة

رئيس جامعة حلوان يوجه بمنع استخدام الورق داخل مجالس الكليات

جامعة حلوان تناقش مد الدراسة للثامنة مساء للاستفادة من المرافق التعليمية

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

رسميا، نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء بعد موافقة النواب

تركيا تسعى لبناء 1000 مصنع في مصر

انطلاق مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور السيسي

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

موعد أول اختبار للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

السيسي يشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار بوصلات خلف العدادات

منوعات

المزيد

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 8- 10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مانويل بيليجريني أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

أهمها إدراك النص، علي جمعة يشرح أركان الفتوى الثلاثة

أحاديث حول فضل الاستشهاد في سبيل الله

المزيد
الجريدة الرسمية