لم تتوقف عن العطس منذ 20 يومًا، سيدة حيرت العالم بمرضها الغامض (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلما، لسيدة تركية تعاني من نوبة عطس كل ثانية بدون توقف منذ حوالي 20 يومًا، حالة السيدة التركية حيرت الأطباء، الذين لم يجدوا لها علاج حتى الآن، حيث تسبب العطس المستمر للسيدة في حالة من القلق والحيرة انتابت الأطباء، الذين لم يتمكنوا من علاجها وجعلها تتوقف عن العطس نهائي.

حكاية سيدة تركية حيرت العالم



وسرد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حكاية السيدة التركية التي حيرت حالتها العالم، فالسيدة تدعى بنازير إيدن، يبلغ عمرها 24 عامًا، من مدينة "باطمان" التركية، أصيبت بحساسية في أنفها في 18 سبتمبر الماضي، ومن هنا بدأت أزمتها، حيث بدأت تعطس بلا توقف وظلت هكذا لمدة 12 يوما.

بينظير أيدين امرأة من #تركيا أم لطفلين بدأت العطس 18 سبتمبر دون توقف ولا تستطيع النوم إلا بحقنة أو الأكل أو الشرب، تحولت حياة عائلتها إلى كابوس،انتقل أقاربها من مستشفى إلى آخر بحثًا عن علاج دون جدوى.نقلت من مدينة باطمان إلى مستشفى بيلكنت في العاصمة #أنقرة ولا يزال التشخيص جار pic.twitter.com/qnw7uHIsqn — Dr.Mohammed Alhemyari د. محمد الحميري (@HemyariM) October 7, 2024



وقررت عائلة بنازير أن تذهب بها إلى المستشفى لعلاجها، ورغم ذهابها للمستشفى الذي أعطاها مصل مضاد، إلا أن حالتها لم تتحسن، وأصبحت السيدة التركية تعيش في "كابوس"، بحسب وصفها، فقد استمرت في العطس بدون توقف لنحو 20 يومًا بلا توقف.

سيدة لم تتوقف عن العطس المستمر منذ 20 يومًا



حاول الأطباء علاجها، وبالفعل بعد 12 يوما توقف العطس لفترة بسيطة، وعاد إليها العطس مرة أخرى، فالسيدة التركية بنازير لديها طفلان، تريد أن تعتني بهما، لكن العطس لا يمكنها من ذلك، إنها تعطس بدون توقف ولا تستطيع النوم إلا بحقنة، ولا تسطيع الأكل أو الشرب، تحولت حياة عائلتها إلى "كابوس"، وانتقل أقاربها من مستشفى إلى آخر بحثًا عن علاج دون جدوى، حيث تم نقلها من مدينة باطمان إلى مستشفى بيلكنت في العاصمة التركية أنقرة ولا يزال التشخيص جار، والعلاج محير.

العائلة طالبت تدخل وزارة الصحة التركية وخبراء من جميع أنحاء تركيا، عشان يحددون بروتوكول علاج مناسب لها، لأن الوضع مو عادي أبدًا. pic.twitter.com/6xj6Ojdqr3 — حُب (@me_e1i) October 7, 2024



الجديد أن نوبات العطس خفت قليلًا لدى السيدة التركية، بعد العلاجات التي تم تقدمها لها، إلا أنها لم تتوقف عن العطس رغم قيام العديد من الأطباء من جميع التخصصات بفحصها ويبقى لغز حالتها مستمر دون علاج.

تعاني من متلازمة عصبية بسبب عدوى بكتيرية



ويصف الأطباء حالة السيدة التركية بأنها تعاني من متلازمة عصبية بسبب عدوى بكتيرية ولم يصب بها سوى شخص واحد من قبل، وعبر الأطباء عن قلقهم لعجزهم عن تقديم تشخيص نهائي لحالتها، ويطلبون الاستعانة بخبراء من وزارة الصحة وكل أنحاء تركيا للتوصل إلى قرار بشأن بروتوكول محدد للعلاج.

متداول:#تركيا

السيدة التي ظلت تعطس بلا توقف اكملت 18 يومًا دون حل ❗️

حد يقرأ عليها !

pic.twitter.com/7VILRO28Ha — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) October 8, 2024



تعاني بنازير من العطس المستمر، وبرغم تقديم بعض العلاجات لها، والتي أدت لتحسن حالتها بعض الشيء وتوقف العطس لفترة بسيطة، لكنها عادت لمعاناتها، فعادت لتعطس من جديد، وأصيبت بالإغماء من التعب لكثرة انقباض عضلات جسمها عند العطس، وتم نقلها للعاصمة أنقرة في أحد المستشفيات الكبيرة لعمل فحوصات دقيقة وثم محاولة علاجها.

الأطباء قلقون لعجزهم عن تقديم تشخيص نهائي لحالتها ويطلبون الاستعانة بخبراء من وزارة الصحة وكل أنحاء تركيا للتوصل إلى قرار بشأن بروتوكول محدد للعلاج.

عائلة السيدة التركية تطالب بتدخل وزارة الصحة



بدت السيدة التركية التي تعاني من عطس مستمر طوال 20 يومًا، أنها تعاني من نحافة قليلًا مما كانت عليه، لعدم استطاعتها تناول الطعام أو السوائل ويتم تعويض ذلك بالمغذيات، ورغم قيام الأطباء بحقنها بمصل يجعلها تتوقف عن العطس بشكل مؤقت إلا أن ذلك لم يحسن من حالتها، ويقوم الأطباء بتعويضها بالمغذيات الوريدية.

"بنظير إيدن" امرأة من مدينة "باتمان" التركية أصيبت بحساسية في أنفها وبدأت تعطس بلا توقف وظلت هكذا لمدة 12 يوم.



ورغم ذهابها للمستشفى الذي أعطاها مصل مضاد إلا أن حالتها لم تتحسن وتقول بأنها تعيش في كابوس.

pic.twitter.com/7CZLFrKhAw — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 2, 2024



ولا يزال أهل بنازير متحيرين بشأن عطسها المستمر، خصوصًا أنها أم لطفلين وتعاني من هذه المشكلة لأول مرة. الأطباء بالمستشفى حاولوا مساعدتها دون جدوى، فالسيدة التركية لم تتمكن من النوم ولم تتوقف عن العطس، تعود لبيتها بدون حل جذري. فهي تعطس بشكل غير طبيعي، لدرجة إنها تعطس بطريقة كثيفة وغير طبيعية اطلاقا.

طالبت العائلة تدخل وزارة الصحة التركية وخبراء من جميع أنحاء تركيا، ليحددوا بروتوكول علاج مناسب لها، لأن الوضع ليس عاديا أبدًا، كما يؤكد الأطباء.

