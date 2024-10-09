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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز بني محمديات المتميز للخدمات الصحية

محافظ أسيوط خلال
محافظ أسيوط خلال التفقد

تفقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مركز بني محمديات المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل بمركز أبنوب لبحث إمكانية تشغيله ودخوله الخدمة ليعود بالنفع على المواطنين في تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك ضمن خطة الدولة لإنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية للنهوض بالقطاع الصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 


ورافقه خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


وتفقد محافظ أسيوط مركز بني محمديات المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل واستمع إلى شرح عن مكونات المركز المقام على مساحة 1360 مترا ويحتوى على غرف إقامة وغرفة عمليات وولادة قيصرية وغرف الإفاقة والخدمات التابعة للعمليات وقسم حضانات وقسم المعامل وبنك الدم ومغسلة وغرف خدمات ومحطة غازات طبية.

تشغيل مركز بني محمديات المتميز 

وأكد المحافظ، أهمية تشغيل مركز بني محمديات المتميز للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل لأهالي القرية والقرى المجاورة، في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أبوالنصر أن الدولة تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، للتمتع بحياة صحية سليمة وآمنة لكونه أحد مفاتيح التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى إنه يجري تطوير عدد المستشفيات المركزية على مستوى المحافظة ومنهم مستشفى أبنوب المركزي لتحويلها لمستشفيات نموذجية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لرؤية مصر 2030 لافتًا إلى متابعته المستمرة لكافة المشروعات من خلال جولاته الميدانية وزياراته المتكررة لتذليل كافة العقبات والتغلب على التحديات للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم.

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