أهل طفلة عثر عليها مقتولة في السلام، منعرفش مين عمل فيها كده
استمعت نيابة السلام لأقوال أهل طفلة عثر عليها مقتولة، وبها آثار تعدٍ بمنطقة السلام.
وقال أهل الطفلة أن ابنتهم خرجت قبل الواقعة بيوم واحد لشراء بعض الاشياء من محل البقالة الا انها لم تعود وطال غيابها فخرجوا للبحث عنها
وأضاف أهل الطفلة أنهم سألوا جميع الجيران وجميع أهل المنطقة دون أن يدلهم عليها أحد حتى فوجئوا بأن جارهم يبلغهم بأنه وجد ابنتهم ملقاة أمام منزله وبها آثار لضرب وتعد.
وأشار أهل الطفلة إلى أنهم توجهوا على الفور إلى المكان وتعرفوا علي الطفلة وابلغوا الشرطة مطالبين بسرعة القبض علي الجناة وكشف ملابسات ما حدث لابنتهم قائلين “ منعرفش مين عمل فيها كده وملناش عداوة مع حد ”
كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور علي جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وكشفت الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لفتاة تدعى ساجدة 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة
كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبها آثار اغتصاب وتعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.
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