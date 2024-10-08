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حوادث

جثتها بها آثارغتصاب وتعذيب، النيابة تستدعي أهل طفلة عثر عليها مقتولة بالسلام

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة طفلة عثر عليها مقتولة، وبها آثار تعدٍ بمنطقة السلام، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان لكشف ملابسات الواقعة، واستدعاء أهل المتوفاة لسماع أقوالهم 

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور علي جثة طفلة  ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.


وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وكشفت الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لفتاة تدعى ساجدة 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبها آثار اغتصاب وتعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

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نيابة السلام مدير أمن القاهرة قسم السلام ثان

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