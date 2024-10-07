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محافظات

محافظ أسيوط يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد طابور الصباح بمدرسة طارق بن زياد، فيتو

 شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الطابور الصباحي بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية بمنطقة عزبة السجن بحي شرق مدينة أسيوط خلال جولته التفقدية المفاجئة للمدرسة لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، وفي إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والتجريبية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها، جاء ذلك بحضور محمد المختار صلاح مدير المدرسة.

محافظ أسيوط يشارك طابور الصباح والإذاعة المدرسية يليها تحية العلم بالمدرسة 

 بدأت الجولة التفقدية بحضور المحافظ لطابور الصباح والإذاعة المدرسية يليها تحية العلم وترديد الطلاب للنشيد الوطني ثم تفقد الفصول الدراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الإبتدائية لمتابعة سير العمل المدرسة والاطمئنان على انتظام الدراسة بها مقدمًا التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد وتحاور مع الطلاب واستمع إلى آرائهم ومشاركتهم مع المعلمين. 

 كما استمع لشرح من مدير المدرسة عن كثافة الفصول الدراسية بالمدرسة، حيث أوضحت أن عدد الفصول الدراسية 25 فصلا بالمدرسة للصفوف المختلفة بالمرحلة الابتدائية بواقع 1103 طلاب وطالبات خلال العام الدراسي الجاري.

 

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 وأكد محافظ أسيوط على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة خلال الأيام الأولى للدراسة لافتًا إلى ضرورة غرس روح الانتماء وحب الوطن واحترام وتقدير المدرسين لدى الطلاب والتلاميذ مشيرًا إلى متابعته المستمرة لسير انتظام العملية التعليمية بالمدارس المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة.

 

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