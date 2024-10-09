محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب.. النيابة: المتهم اختار مصر بسبب فقر أهلها.. والتقرير الطبي للجاني: سليم عقليًا ومدرك لأفعاله

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى بعد قليل جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا بجريمة «الدارك ويب» وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي لفض الأحراز.

النيابة: المتهم اختار مصر بسبب فقر أهلها

وكشف وكيل النيابة العامة خلال مرافعته في محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الدارك ويب"، عن اعترافات المتهمين بارتكاب الجريمة.

وأفاد بأن المتهم علي الدين اعترف في التحقيقات بأنه من عشاق رؤية الدماء ومشاهد العنف والقتل والتشريح، لذلك قرر العمل على تصوير تلك المشاهد وبيعها بمقابل مادي، وينتظر بلوغه السن القانونية لفتح حساب يضع فيه الأموال الناجمة عن تلك العمليات.

وأضاف أنه اختار مصر بسبب فقر أهلها وكثرة عددهم وحاجتهم للمال.

وطالب وكيل النائب العام في محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب أولياء الأمور، بأن يتقوا الله في أولادهم ولا يتركوهم فريسة للذئاب البشرية، ولا عرضة للوسائل الإجرامية التي استحدثها الواقع المعاصر منذ فترة تكنولوجية لم نعهدها من قبل.

وأضاف أن القضية يجسدها طفلين طفل شيطان وطفل ملاك، وإن اختلفا في الحال فهما بحاجة لرقابة الأسرة والتي لو توفرت لربما تغير المشهد.

وقال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته بقضية قتل صغير شبرا الخيمة في قضية الدارك ويب بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إن المتهم الثاني فرض على المتهم الأول شروطا بأن يكون الضحية طفلا رفيعا وصغيرا.

التقرير الطبي: المتهم سليم عقليًا

وجاء في نص التقرير الطبي الذي تسلمته المحكمة في قضية الدارك ويب، أنه بتوقيع الكشف الطبي النفسي والعقلي على المتهم علي الدين محمد- تبين أنه مراهق في منتصف العقد الثاني من العمر، سليم البنية، جيد الاهتمام بنظافته الشخصية ومظهره الخارجي، تام الوعي والإفاقة لا يوجد لديه حركات لا إرادية، واعي، قادر على الانتباه والتركيز، عاطفته طبيعية ومتفاعل الوجدان لا يعاني من اضطراب في مجرى أو محتوى التفكير، لا يوجد لديه أي نوع من الهلاوس أو أي سلوك هلوسي مدرك للزمان والمكان والأشخاص، ذاكرته جيدة للأحداث القريبة والبعيدة وكذلك الذاكرة اللحظية، قادر على الفكر التجريدي.

وأشار التقرير إلى أن كلام المتهم متناسق وإجاباته مناسبة للأسئلة الموجهة إليه، ذكاؤه في حدود المتوسط الطبيعي بالتقدير الإكلينيكي، لا يعاني من أي اضطراب في النوم، قادر على الإدراك والاختيار والتمييز بين الصواب والخطأ، يدرك قيمة الأفعال وعواقبها.

وبمناظرة أعضاء لجنة الفحص للمتهم علي الدين محمد - عدة مرات بواسطة أعضاء اللجنة مجتمعين ومنفردين أثناء فترة إبداعه للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية تحت الملاحظة، ومراجعة ملف القضية والتحقيقات، ومراجعة ملفه الطبي وملاحظات التمريض، ومن إجراء الأبعاد النفسية والاجتماعية له، ثبت للجنة الفحص أن المتهم المذكور لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه الواقعة محل الاتهام يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

وقد استندت اللجنة إلى ذلك من الآتي:

1- خلو أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي.

٢- لم يظهر بفحص الحالة العقلية للمتهم أي إعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي، وضع المتهم تحت الملاحظة لفترة طويلة أظهر عدم وجود أي مظاهر بالسلوك أو التفكير تدل على وجود اضطراب عقلي أو نفسي..

ملحوظة: المتهم لا يتناول أي علاجات نفسية أو عصبية طوال فترة الإبداع للفحص.

3- لم تظهر الأبحاث النفسية أي دلالات على وجود اضطراب نفسي أو عقلي أو تدهور بالقدرات العقلية بل أظهرت مما سبق ثبات للجنة الفحص أن المتهم علي الدين محمد - لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه الواقعة محل الاتهام يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولًا عن الاتهام المسند إليه طبقًا للمادة (٦٢) من قانون العقوبات في القضية رقم ۹۸۰۰ لسنة ۲۰۲٤ جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٢٨٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها.

وكشف التقرير الطبي الصادر من إدارة المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإدارة الطب الشرعي النفسي، وذلك بعد إحالة المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة وتصوير أعضائه، إلى مصحة نفسية، والذي كشف أن المتهم سليم ولا يعاني من أي أمراض نفسية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أ » - 29 سنة - عامل بمقهى - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين م » - ١٥ سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، بقتل طفل يوم 15 /4 /2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الأول: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته " عقاقير طبية، حزام من الجلد وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة متهمين بجريمة الدارك ويب

وأكد أمر الإحالة بجريمة شبرا الخيمة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهامه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات.

ثانيًا: أحرز سلاح أبيض "سكين " وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط، وحزام من الجلد " دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.