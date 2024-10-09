خروج نيللى كريم من سباق رمضان 2025
قرر القائمون على مسلسل نارين الذى تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم تأجيل عرضه إلى سباق رمضان 2026، وذلك بعد البدء في التجهيز له، بناء على رغبة المنتج أحمد الدسوقي.
مسلسل نارين لنيللى كريم
وكان من المقرر أن تقدم نيللى كريم مسلسل "نارين" في 15 حلقة فقط، يتم عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان.
يذكر أن نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فراولة، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي، وشارك فيه كل من شيماء سيف، محمد عبدالعظيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، توني ماهر، جيلان علاء، لبنى ونس وعدد كبير من ضيوف الشرف.
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