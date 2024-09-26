نيللي كريم تنتهي من تصوير فيلم صيف 67 مع أمير المصري

انتهت الفنانة نيللي كريم من تصوير مشاهد فيلمها الجديد صيف ٦٧، والذي يشاركها البطولة فيه أمير المصري استعدادا لعرضه قريبا.

فيلم نيللي كريم الجديد

فيلم صيف 67 بطولة نيللي كريم وأمير المصري وكريم قاسم تحت قيادة المخرج أبو بكر شوقي.

ومن ناحية أخرى كانت الفنانة نيللي كريم، أعربت عن سعادتها بالعمل مع الفنان كريم عبد العزيز من خلال مسرحية السندباد، مؤكدة أنهما تجمعهما كيمياء فنية.

كيمياء نيللي كريم وكريم عبد العزيز

وتابعت: "بيني وبين كريم عبد العزيز كيميا كبيرة جدًّا في الكواليس ولما نيجي نصور في التصوير بيكون كواليسنا كوميدية جدًّا".

وأضافت: "كريم عبد العزيز مركز جدًّا في شغله بس عنده حتة كوميدية خفيفة وأنا بحبه وبحترمه واحنا مكملين مع بعض بعد الفيل الأزرق 1 والفيل الأزرق 2 وهيبقى فيه الفيل الأزرق 3".

ووجهت نيللي كريم رسالة لكريم عبد العزيز بمناسبة قرب عيد ميلاده، قائلة: "اقول له ربنا يديك الصحة والسعادة ويخلي لك مراتك وعيالك والناس بتحبك أوي، وأنت تستاهل كل خير وربنا يديك اكتر من اللي أنت فيه ومبسوطة إني اشتغلت معاك".