الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نيللي كريم تنتهي من تصوير فيلم صيف 67 مع أمير المصري

نيللي كريم، فيتو
نيللي كريم، فيتو

 انتهت الفنانة نيللي كريم من تصوير مشاهد فيلمها الجديد صيف ٦٧، والذي يشاركها البطولة فيه أمير المصري استعدادا لعرضه قريبا.

فيلم نيللي كريم الجديد 

 فيلم صيف 67  بطولة نيللي كريم وأمير المصري وكريم قاسم تحت قيادة المخرج أبو بكر شوقي.

ومن ناحية أخرى كانت الفنانة نيللي كريم، أعربت عن سعادتها بالعمل مع الفنان كريم عبد العزيز من خلال مسرحية السندباد، مؤكدة أنهما تجمعهما كيمياء فنية.

 

كيمياء نيللي كريم وكريم عبد العزيز

وتابعت: "بيني وبين كريم عبد العزيز كيميا كبيرة جدًّا في الكواليس ولما نيجي نصور في التصوير بيكون كواليسنا كوميدية جدًّا".

وأضافت: "كريم عبد العزيز مركز جدًّا في شغله بس عنده حتة كوميدية خفيفة وأنا بحبه وبحترمه واحنا مكملين مع بعض بعد الفيل الأزرق 1 والفيل الأزرق 2 وهيبقى فيه الفيل الأزرق 3".

ووجهت نيللي كريم رسالة لكريم عبد العزيز بمناسبة قرب عيد ميلاده، قائلة: "اقول له ربنا يديك الصحة والسعادة ويخلي لك مراتك وعيالك والناس بتحبك أوي، وأنت تستاهل كل خير وربنا يديك اكتر من اللي أنت فيه ومبسوطة إني اشتغلت معاك".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الفنانة نيللي كريم نيللى كريم فيلم نيللي كريم الجديد

الأكثر قراءة

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

تأخير الساعة 60 دقيقة، بدء تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

بعد رفض الكاف التدريب عليه، شاهد تجهيزات ملعب المملكة أرينا قبل موقعة السوبر الأفريقي

الجيش السوداني يحلق بالطائرات لدخول الخرطوم والدعم السريع يرد بالمدفعية الثقيلة (صور)

وفاة الفنان حمادة عبد الحليم

دخول محتمل.. سيناريوهات الاقتحام البري للأراضي اللبنانية (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

المزيد

انفوجراف

كولر vs جوميز.. أرقام الثنائي مع الأهلي والزمالك قبل قمة السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

ما حكم الشرع في قراءة الفنجان والتنجيم؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية