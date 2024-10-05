مران الزمالك، جلسة خاصة بين عبد الواحد السيد وأحمد فتوح

حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

واطمأن مدير الكرة من فتوح على جاهزيته للفترة المقبلة، وطالبه بالتركيز في التدريبات تمهيدًا للعودة للمباريات خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.