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رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد فريقا الزمالك وبيراميدز لمواجهتهما في نصف نهائي كاس السوبر المصري أكتوبر الجاري بدولة الإمارات.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز  يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

ويشهد يوم الخميس الموافق ال24 من اكتوبر الجاري مباراتي  تحديد المركز الثالث والرابع  والنهائي 

 

وبدأ فريق بيراميدز معسكرا خارجيا في مدينة بوردور التركية منذ امس الاثنين ويستمر حتى يوم ١٤ أكتوبر الجاري، ويخوض خلاله التدريبات بشكل مكثف وفقا لبرنامج إعداد الجهاز الفني، ويختتمه بمباراة ودية أمام كونيا سبور التركي قبل العودة للقاهرة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر تركيا، والذي يستمر حتى يوم ١٤ أكتوبر الجاري استعدادا للموسم الجديد ومباريات السوبر المصري بالإمارات.

 

وضمت القائمة ٢٦ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - صامويل أومسا - محمد فوفانا - أحمد فوزي - عماد ميهوب.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

ويغيب عن معسكر بيراميدز في تركيا، السداسي الدولي محمد حمدي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل لتواجدهم في معسكر منتخب مصر، بجانب البوركيني بلاتي توريه والمغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي لتواجدهم مع منتخبات بلادهم، وكذلك المغربي وليد الكرتي المتواجد في الإمارات حاليا للخضوع لفترة علاج وتأهيل من إصابة الركبة.

 

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